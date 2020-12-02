Daha önce Galatasaray Futbol A Takım Medya Koordinatörlüğünü ve teknik direktör Fatih Terim'in medya ilişkilerini de yöneten Hande Sümertaş bir süre önce işinden ayrılmış beIN Sports’a geçmişti. Hande Sümertaş bir kez daha gündeme geldi. Peki, hande Sümertaş’ın istifası neden isteniyor?

Hande Sümertaş kimdir? | Hande Sümertaş'a neden tepki gösteriliyor?

beIN SPORTS Medya Hakları Editörü olan Hande Sümertaş için Fenerbahçeliler istifa çağrısında bulunuyor. Denizlispor kulübünün yayıncısı Lig TV olan dönemden paylaştığı bir Süper Lig görüntüsünü beIN SPORTS logosu ile paylaşması üzerine Sümertaş'a gelen tepkiler gittikçe artıyor.

Hande Sümertaş, 1977 yılında dünyaya geldi. Öğrenim hayatını ABD'de tamamlayan Sümertaş, Bahçeşehir Üniversitesi'nde Spor Yönetiliği programına katıldı. FIFA'ya bağlı olan Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nde (CIES) de eğitim gören Hande Sümertaş, uzun yıllar Fatih Terim'in ekibinde görev aldı.