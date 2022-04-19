Hande Sarıoğlu kimdir? Hande Sarıoğlu hayatı!

Sosyal medya üzerinden yapmış olduğu Mert Hakan Yandaş‘ın taklidi ile dikkatleri üzerine çeken Hande Sarıoğlu, araştırılan isimler arasında yer alıyor. Peki, Hande Sarıoğlu kimdir, kaç yaşında?

Hande Sarıoğlu kimdir?

Hande Sarıoğlu 19 Eylül 1988 tarihinde Düzce Akçakoca'da dünyaya geldi. Çarkıfelek programının Anadolu ayağında sunuculuk yapan Hande Sarıoğlu, Aşk-ı Memnu’nun son 3 bölümünde Nihal ile Behlül’ün düğün organizatörlüğünde rol aldı. Ayrıca şu an Kültür Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı bölümünde okudu. Ümit Erdim ile birlikte ‘’Pasaport’’ yarışmasını sundu. Daha sonra Fox TV’de “Kaç Para Kaç”ı ve TV 8’de ‘’Böyle Çok Daha Güzelsin’’ programını yaptı. 2017 Ağustos ayından itibaren Tivibu Spor'da görev alan Hande Sarıoğlu, 13 Mayıs 2019 tarihinde Habertürk'te çalışmaya başlamıştı.