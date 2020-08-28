Hande Fırat'tan "Koronavirüs kontrolden çıktı" iddiası

Koronavirüs ile etkin bir mücadele yürüten nadir ülkelerden birisi olan Türkiye, virüsün yayılımını azaltsada tamamen kontrol altına almış değil. Yaz aylarının başında düşüşe geçen vaka sayıları tedbirlerin kademeli olarak kaldırılmasıyla birlikte son haftalarda yeniden tırmanışa geçti.

"Salgın kontrolden çıktı"

Türkiye’de hali hazırda kontrol altında tutulan salgın ile ilgili Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat’tan ilginç bir iddia geldi. Fırat "Salgın kontrolden çıktı" başlıklı bugünkü yazısında hastanelerdeki yoğunluğun arttığını belirterek bazı illerde Kovid-19’a yakalanan hastaları yatırılacak yer bulunamadığını ileri sürdü.

"Virüsü adeta ensemde hissediyorum" diyen Fırat, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı aynı zamanda da Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’ın salgın ile ilgili açıklamalarını da paylaştı. Ceyhan’ın 'salgının kontrolden çıktığını' söylediğini aktaran Fırat bunu duyunca irkildiğini belirtti.

İşte Hande Fırat’ın bugünkü yazısı;

“Salgın kontrolden çıkmış durumda...” Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’ın bu sözlerini duyunca irkildim.Mehmet Hoca’nın bu açıklamasının arkasında 10 gündür iyileşen vaka sayısının, yeni vaka sayısının altında seyretmesi yatıyor. Neredeyse her gün bir tanıdığımızın virüse yakalandığı haberini alıyoruz. Tanıdıklarımızdan, bizzat hastalananlardan, doktorlardan hastanelerin yoğun olduğunu hatta bazı illerde yatak sorunu yaşandığını dinliyoruz. Sorun büyüyor. Virüsü adeta ensemde hissediyorum.

KADEMELENDİRİLMİŞ MESAİ ÇALIŞMASI

Rakamların artması nedeniyle tedbirler yeniden hayatımıza giriyor. İllere yönelik kısıtlamalar başladı, kamuya esnek çalışma geldi. Duyumlarıma göre Sağlık Bakanlığı kademelendirilmiş mesai üzerinde de çalışıyor. Umarım en kısa zamanda çalışma tamamlanır.Mehmet Hoca da yeni açıklanan tedbirler arasında en önemli adım olarak kamuda esnek çalışmanın getirilmesini görüyor. Bir an önce kademelendirilmiş mesaiye geçilmesi gerektiği görüşünde. Böylece toplu taşımadaki kalabalığın ve riskin azalacağını söylüyor.

İLLER YERİNE TÜM TÜRKİYE

Ancak gelinen noktada mevcut tedbirleri de yeterli bulmuyor. Yapılması gereken, salgının yeniden kontrol altına alınması. Diğer bir anlatımla, iyileşen hasta sayısının günlük yeni vaka sayısını geçmesi. Bunun için ne yapılması gerektiğini Mehmet Hoca’ya sordum:“Salgın kontrolden çıkmış durumda...” Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’ın bu sözlerini duyunca irkildim.Mehmet Hoca’nın bu açıklamasının arkasında 10 gündür iyileşen vaka sayısının, yeni vaka sayısının altında seyretmesi yatıyor. Neredeyse her gün bir tanıdığımızın virüse yakalandığı haberini alıyoruz. Tanıdıklarımızdan, bizzat hastalananlardan, doktorlardan hastanelerin yoğun olduğunu hatta bazı illerde yatak sorunu yaşandığını dinliyoruz. Sorun büyüyor. Virüsü adeta ensemde hissediyorum.