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Hande Fırat o geceyi anlatırken duygu dolu anlar yaşadı

15 Temmuz darbe girişimi gecesi FaceTime ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı canlı yayına bağlayan Hande Fırat, darbe girişiminin 2. yıldönümünde o anları anlatırken duygulandı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:47

FETÖ'nün kanlı darbe girişiminin üzerinden 2 yıl geçti. Yurt genelinde şehitlerimiz dualarla anıldı, Amerika'nın kucağındaki FETÖ elebaşı Gülen'e lanetler yağdırıldı. Televizyon kanalları da geç saatlere kadar 15 Temmuz için özel yayınlar yaptı.

O GECE NELER OLDU

Kanal D canlı yayınına katılan gazeteci Hande Fırat, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı FaceTime görüşmesini anlattı.

O gece yaşadıklarını anlatırken duygularına hakim olamayan Fırat, ihanet gecesini titreyen sesiyle anlattı, gözleri doldu.

Hande Fırat, "Tabii ki çok duyguluyum. İster istemez o geceyi hatırlıyorsun. Zor bir durum. Kayıplarımızı hatırlıyoruz. Kolay değil. Dinlemek, hatırlamak kolay değil. İster istemez, bunu bire bir yaşayanlar; İstanbul'da Ankara'da, ciddi bir travma ile karşı karşıya kaldık. İnşallah bir daha bunu yaşamayız." dedi.

Gazeteci Fırat bu sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile nasıl bağlantı kurduğunu tek tek anlattı.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:47
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