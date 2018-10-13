Hande Fırat, Esed ile YPG'nin gizli anlaşmanın maddelerini açıkladı

yeniakit.com.tr Hürriyet yazarı Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni operasyon sinayilini değerlendirdi. Fırat, şu an devletin önünde YPG-Esed gizli anlaşmasının olduğunu söyledi, işin içinde ABD’nin de olduğunu belirtti ve rejimle teröristler arasındaki pazarlığın 6 maddesini sıraladı. Aynı zamanda Fırat, PKK’ya katılım oranının düştüğünü, teröristlerin adam bulmakta zorlandığı için paralı asker taktiğine geçtiğini ifade etti. İşte Hande Fırat’ın bugünkü yazısı:

“SINIRIMIZIN dışındaki teröristler de rahat uyuyamıyor, biliyorlar ki bir gece ansızın gelebiliriz. Çok yakında bugün brövelerini takan komandolarımızla Fırat’ın doğusundaki terör yuvalarını da darmadağın edeceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat’ın doğusu ile ilgili mesajını bu kez de Isparta’dan verdi. Zamanlama çok kritik. Çünkü devletin önünde PYD/YPG’nin Suriye’nin kuzeyinde kendisine özerklik verilmesi amacıyla Esad rejimiyle yürüttüğü gizli görüşmelerin içeriği var. Gizli görüşmelerde madde madde yapılan pazarlığa gelelim. Bu pazarlık ABD’nin de nasıl devrede olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

1) Suriye Petrol Bakanlığı’nın başına Kürt bir ismin getirilmesi.

2) PYD/YPG mevcut petrol gelirlerinin yüzde 25’ini rejime devredebilir, karşılığında rejim de mühendislik desteği vererek mevcut üretim kapasitesini arttırabilir.

3) Deyr Ez Zor’daki petrol kuyuları ile doğalgaz yatakları rejim ile ortak işletilebilir.

4) Rejim PYD/YPG’ye arıtılmış mazot ve benzin verir.

5) Mazot ve benzin aktarımının ABD’li bir şirket aracılığıyla yapılması.

6) Tabka Barajı’ndan örgüt kontrolündeki alanlara enerji nakil hatlarının çekilmesi.

Pazarlık sürüyor. ABD’nin silahlarla desteklediği terör örgütü Fırat’ın doğusunda enerji kaynaklarından para kazanıyor. Terör örgütünün kontrol ettiği enerji kaynaklarına gelince:

- Rakka’daki Tabka Barajı ve Menbiç’teki Tişrin Barajı

- Al Omar, Tanak, Azrak, Galban gibi önemli 17 petrol ve doğalgaz kuyuları

Terör örgütü sadece petrol ticareti üzerinden şimdilik 2 milyar liraya yakın gelir elde ediyor.

Bu gelirin nereye gittiğini tahmin etmek hiç zor değil.

Yeni taktik: Paralı terörist

Gelelim konunun diğer boyutuna...

Söz konusu imkânlar PKK’nın da iştahını kabartıyor. Raporlarda PKK’nın YPG üzerindeki her türlü hâkimiyetini daha da güçlendirme çabasında olduğu belirtiliyor. Amaçları bir yandan da inisiyatifi ABD’ye bırakmamak. Türkiye’nin PKK terör örgütüyle mücadelesinde gelinen noktaya bakmakta da fayda var. Güvenlik raporlarına göre terör örgütüne katılım sayısı son 10 yılın en düşük seviyesinde. Bu sebeple örgüt Irak ve Suriye’den para karşılığında teröristleri Türkiye’ye sokmaya çalışıyor. Türkiye ise Kandil-Türkiye hattını geçici üs bölgeleriyle kapattı. Hedef örgütün Türkiye’ye girişini tıkamak. Hem rejimle yürütükleri pazarlık hem de Türkiye’ye yönelik olası sızmalarına karşı yeni ve ses getirecek operasyonların yolda olduğu bilgisi var.