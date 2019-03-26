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Handan Toprak Benli’den Ekrem İmamoğlu’na yanıt

Avcılar Belediye Başkanı ve DSP Avcılar Belediye Başkan Adayı Handan Toprak Benli, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun Avcılar’da bir mitingde kendisinin adaylıktan çekilmesine yönelik yaptığı açıklamayla ilgili İHA’ya konuştu.

26 Mart 2019 Salı 14:17
Handan Toprak Benli’den Ekrem İmamoğlu’na yanıt

Avcılar Belediye Başkanı ve DSP Avcılar Belediye Başkan Adayı Handan Toprak Benli, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun Avcılar’da bir mitingde kendisinin adaylıktan çekilmesine yönelik yaptığı açıklamayla ilgili İHA’ya konuştu. İmamoğlu’nun sözlerine yanıt veren Handan Toprak Benli, “‘Çekil’ sözü üzerine hiçbir kadının belediye başkanlığından, adaylık yarışından çekilemeyeceğinin cevabının 31 Mart’ta verileceğine inanmaktayım” dedi.



Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Avcılar’da yaptığı mitingde ilçenin mevcut belediye başkanı olan ve yerel seçimlerde DSP’den aday olan Handan Toprak Benli’nin adaylığına yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı’na konuşan Handan Toprak Benli, İmamoğlu’nun adaylar belirlenirken masada olduğunu belirtti. Benli, İmamoğlu’nun adaylıktan çekilmesine yönelik o sözlerine yanıt verdi.



“Adaylar belirlenirken kendisi de o masadaydı”


CHP’de adayların belirlenmesi sürecinde Ekrem İmamoğlu’nun masada olduğunu ancak kendisinin değil il sekreterinin aday gösterildiğini aktaran Avcılar Belediye Başkanı ve DSP Avcılar Belediye Başkan Adayı Handan Toprak Benli, “ Yapılan açıklama ve sözler gerçekten çok büyük talihsizlik, ‘Siyasetten çekil son uyarı’ şeklinde yapılan bu açıklama bana değil bütün kadınlara söylenmiştir. Avcılarda Belediye Başkanı olduğum yerde tamda belediye meydanında kitlemin önünde başka bir partiden aday olmuş şahsıma ‘Son uyarımdır çekil’ cüreti gösterilmiştir. Nasıl söylendiği, hangi biçimde söylendiği, hangi ses tonuyla söylendiği söylenen sözün özgül ağırlığını değiştirmez. Aday olmak anayasal bir haktır, ben DSP’den aday olmuşum. Türkiye Cumhuriyeti eşit yurttaşlık temeli üzerine kurulmuş, kadına seçme ve seçilme hakkı 88 yıl önce verilmiştir. Bu süre zarfı içerisinde sadece 119 kadın belediye başkanı olmayı başarmıştır. Yani 31 bin erkek belediye başkanı olurken sadece 119 kadın, ben 119’un kadınım. Bu söylemde şu anda seçimler esnasında kişinin üstelik rakibi de değilim. Ben bir ilçenin belediye başkan adayıyım. Kaldı ki bu ilçelerin belediye başkan adayları belirlenirken, kendisi de o masadaydı. İl başkanıyla birlikte tasarruf kullanmışlar beni aday olma konusunda kategoriye bile almamışlar ve İl sekreterini adaylaştırmışlardır” dedi.



“ 31 Mart günü en güzel cevabı kadınlar verecek”


Kadın seçmenleri bu söyleme karşı birlik olmaya davet eden Handan Toprak Benli, “ Bütün kadınları ‘Son uyarım çekil’sözünden sonra İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de kaç tane kadının aday yapıldığına bakıp, kadınların siyasetten nasıl uzaklaştırılmaya çalışıldığını görmesini ve bu tavrı koymasını istiyorum.Ben Avcılarda bir demokrasi destanı yazılacağına inanmaktayım. Bütün kadınları, ‘Çekil’ sözü üzerine hiçbir kadının belediye başkanlığından, adaylık yarışından çekilemeyeceğinin burada cevabının 31 Martta verileceğine inanmaktayım” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 14:17
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