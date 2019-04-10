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Hanak’ta eğitime büyük destek

Hanak İlçesinde Eğitim ve Kalkınmasına Destek Projesi kapsamında Kişisel Gelişim ve NLP uzmanı Oğuz Saygın ve Sinan Bayraktar tarafından katılımcılara, başarıya götüren farklı bakış açıları anlatıldı.

10 Nisan 2019 Çarşamba 08:59
Hanak’ta eğitime büyük destek

Hanak İlçesinde Eğitim ve Kalkınmasına Destek Projesi kapsamında Kişisel Gelişim ve NLP uzmanı Oğuz Saygın ve Sinan Bayraktar tarafından katılımcılara, başarıya götüren farklı bakış açıları anlatıldı.


Hanak Atatürk Ortaokulu Konferans salonunda TANAP (Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı) desteği ile ilçede bulunan lise ve ortaokul öğrencileri, öğretmenleri ve velilere 2 gün boyunca kişisel gelişim seminerleri verildi.


Hanak İlçesinin Eğitim ve Kalkınmasına Destek Projesi kapsamında yapılan seminerlerde, Kişisel Gelişim ve NLP uzmanı Oğuz Saygın ve Sinan Bayraktar tarafından verilen eğitimlerle katılımcılara başarıya götüren farklı bakış açıları anlatıldı.


Hanak Kaymakamı Mehmet Naim Akgül yaptığı açıklamada, TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları tarafından finanse edilen projenin, Hanak Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği öncülüğünde Hanak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Hanak Şehit Caner Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği desteğiyle yürütüldüğünü söyledi. Akgül, Bütçesi yaklaşık 1.326.000 TL olan proje bütçesinin 1.260.000 TL olan %95’lik büyük kısmının TANAP tarafından karşılandığını da ifade etti.


Akgül, proje kapsamında okul, yurt ve spor salonu gibi bir çok alanda tadilat ve onarım yapıldığını belirterek, ’’Hibe desteği kapsamında Hanak Şehit Caner Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin Yurt ve Spor Salonunun tamamı onarımdan geçirilmiş, kullanılamaz hale gelmiş olan Spor Salonu’nun zemini yenilenmiştir. Yine proje desteği kapsamında Hanak Şehit Caner Çelik Çok Programlı Lisesi yurt binasının onarımı ile boya ve mantolama işlemleri dışında, Bilgi ve İletişim Ekipmanları, Spor Araç ve Gereçleri, Yemekhane Makineleri ve Ekipmanları hibe edilmiştir. Yatakhanelerde kullanılan mobilyaların ve yatakların yenilendiği, öğrencilerin kendilerini evlerinde hissedecekleri ve rahat ders çalışabilecekleri bir ortam haline getirilmiştir.’’ Dedi.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 08:59
  1. doğa

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