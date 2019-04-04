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Han Şeyhun katliamı kurbanları 2. yılında anıldı

Suriye'nin İdlib iline bağlı Han Şeyhun ilçesindeki siviller, iki yıl önce Beşşar Esed rejiminin kimyasal silah saldırısında kaybettikleri yakınlarını andı - Kimyasal silah saldırısında 20'den fazla yakınını kaybeden Abdülhamid Yusuf: - "Eşimi ve ikiz çocuklarımı, kardeşlerimi ve amcamın çocuklarından bazılarını bu saldırıya kurban verdik" - "En çok rahatsız olduğumuz konu uluslararası toplumun bu saldırıyı yapan Esed'i cezasız bırakmasıdır"

04 Nisan 2019 Perşembe 15:31
Han Şeyhun katliamı kurbanları 2. yılında anıldı

İDLİB (AA) - Suriye'de iki yıl önce Beşşar Esed rejiminin kimyasal silah katliamı yaptığı Han Şeyhun'da siviller, saldırıda kaybettikleri yakınlarını andı.

Han Şeyhun ilçesindeki siviller, Esed rejiminin 4 Nisan 2017'de ilçeye düzenlediği kimyasal silah saldırısında hayatını kaybeden 100'den fazla sivili anmak için bir araya geldi.

İlçe merkezinde toplanan kalabalık, ellerinde Arapça ve İngilizce mesajlar yazılı dövizlerle katliamı protesto etti.

Göstericiler ellerinde, "Kimyasal silah saldırısı olalı iki yıl oldu, ancak çocuklarımız halen her gün saldırılar altında", "Sarin gazı bizi öldürürken. Sivil Savunma hayatımızı kurtarıyor", "Kimyasal silahla öldürülmemizi yasakladılar ama diğer silahlarla öldürülmemizi serbest yaptılar", "Beşşar, uluslararası ruhsatla Suriye halkını öldürüyor" yazılı dövizlerle seslerini duyurmaya çalıştı.

- "Katliamın acı hatırası aklımdan gitmiyor"

Han Şeyhunlu sivillerden Abdülhamid Yusuf AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıda 20'den fazla yakınını kaybettiğini söyledi.

Yusuf, "Eşimi ve ikiz çocuklarımı, kardeşlerimi ve amcamın çocuklarından bazılarını bu saldırıya kurban verdik. Katliamın acı hatırası aklımdan gitmiyor. Saldırıdan dolayı halen nefes darlığı çekiyoruz. Olayın sorumlusunun halen serbest dolaşması bizi üzüyor. En çok rahatsız olduğumuz konu, uluslararası toplumun bu saldırıyı yapan Esed'i cezası bırakmasıdır." dedi.

Esed rejimi 4 Nisan 2017'de İdlib'in güney kırsalında yer alan Han Şeyhun ilçesine sabah erken saatlerde sarin gazı saldırısı düzenlemişti. Saldırı sonucu 100'den fazla sivil ölmüş, 500'den fazla sivil yaralanmıştı.

Han Şeyhun, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde yer almasına rağmen, halen rejimin saldırılarına uğruyor. Katliamdan sonra birçok sivil, ilçeyi terk ederek nispeten güvenli gördükleri yerlere sığınmıştı. Yoğun hava saldırıların sürdüğü ilçede gidecek yeri olmayan az sayıda sivil yaşamaya devam ediyor.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 15:31
  1. Esed
  2. Han Şeyhun
  3. kimyasal silah

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