Hamza’nın annesi zorla getirilecek Bursa’da 4 yaşındaki oğlunu bir alışveriş merkezinin oyun alanına bırakıp kayıplara karışan anne, hakkında açılan davanın ilk duruşmasına katılmayınca mahkeme heyeti annenin zorla getirilmesini talep etti.

Bursa’da 4 yaşındaki oğlunu bir alışveriş merkezinin oyun alanına bırakıp kayıplara karışan anne, hakkında açılan davanın ilk duruşmasına katılmayınca mahkeme heyeti annenin zorla getirilmesini talep etti.

Bursa’da Gamze Nur E. isimli genç kadın 4 yaşındaki oğlu Hamza’yı cebine koyduğu ‘Çok zor durumdayım, çocuğuma bakacak durumum yok. Tek çarem buydu. Bir başıma bu kadar yapabildim’ yazılı notla birlikte bir AVM’nin oyun parkına bırakıp kayıplara karıştı. AVM’deki güvenlik görevlilerinin fark ettiği Hamza polis ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili yapılan incelemelerde Gamze Nur E.’nin kimliği ve kaldığı yer tespit edilerek genç kadın gözaltına alındı.

Hakkında ’aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal’ ve ’terk etme’ suçlarından toplam 3 yıl hapis cezası istemi ile dava açılan annenin yargılanmasına Bursa Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlandı.

Tutuksuz sanık anne Gamze Nur E., duruşmaya gelmedi. Mahkeme annenin, ikinci duruşmaya polis zoru ile getirilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

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