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Hamzallı Mahallesi’nden Başkan Alıcık’a teşekkür

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Ankara’ya gezi düzenleyen Hamzallı Mahallesi sakinlerine ücretsiz ulaşım desteği verdi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 12:24
Hamzallı Mahallesi’nden Başkan Alıcık’a teşekkür

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Ankara’ya gezi düzenleyen Hamzallı Mahallesi sakinlerine ücretsiz ulaşım desteği verdi.


Nazilli Belediyesi, Ankara’ya gezi düzenleyen Hamzallı Mahallesi sakinlerine ücretsiz ulaşım desteği sağladı.


Kültürel gelişimin sağlanması, tarihi değerlerin yaşatılması ve korunması için gayret ettiklerinin altını çizen Başkan Alıcık, “Nazilli Belediyesi olarak 2018 yılında amatör spor kulüplerimize 127, Mahallelerimize, dernek, sivil toplum kuruluşu ve okullarımıza 170 araç tahsis ettik ve toplam 297 geziye ücretsiz ulaşım sağladık. Rutin olarak düzenlenen Çanakkale, Ankara, Konya, Bursa, Bilecik ve Kütahya gezileri ile şimdiye kadar binlerce vatandaşımız kuruluşun ve kurtuluşun topraklarını gördü, Ankara’da Anıtkabir’i, Çanakkale’de şehitliklerimizi ziyaret etti. Bu gezilere 5 yaşındaki çocuklarımız, 80 yaşında nenelerimiz, dedelerimiz katıldı. O ruhu yerinde yaşamak tarihimizi daha iyi anlamak adına büyük önem taşıyor. 2018 yılında gösterdiğimiz bu başarıyı 2019 yılında da devam ettireceğiz” diye konuştu.


Desteklerinden dolayı Alıcık’a teşekkür eden Hamzallı Mahalle Muhtarı Ali Önal ise, “Başkanımız sayesinde Anıtkabir’e giderek atamızın huzuruna çıktık. İlk meclisi görme imkanı bulduk. Mahallemizden kalabalık bir grupla çok güzel bir gezi oldu. Başkanımızdan ve ekibinden Allah razı olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 12:24
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