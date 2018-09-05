Akif Hamzaçebi'den İstanbul adaylığına cevap

CHP'li Akif Hamzaçebi, TBMM'de düzenlediği basın toplantısı düzenledi.

Hamzaçebi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmayı düşünüp düşünmediğine yönelik soruya karşılık ise yerel seçimlerle ilgili strateji belirlemek üzere cuma günü CHP MYK'nin, gelecek hafta da PM'nin toplanacağını bildirdi.

Akif Hamzaçebi, "İstanbul, Ankara olsun, iddialı olduğumuz illerde seçimi hangi adayla alacaksak aday odur. Görüşüm gayet net. Parti olarak bir iddia ortaya koyuyoruz, kimse bizim genel seçim sonuçlarıyla meşgul ederek, zaman kaybedeceğimizi düşünmesin, o geride kaldı, değerlendirmesini yaptık. Yerel seçimlere CHP çok güçlü şekilde hazırlanacaktır. Adaylar tabanda birleşmeyi sağlayacak olan adaylar olacaktır. Görev, genel başkanımız ve partinin yetkili kurullarınındır." değerlendirmesinde bulundu.