0553 313 94 23

Akif Hamzaçebi'den İstanbul adaylığına cevap

CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için ismi genen Akif Hamzaçebi, aday olup olmayı düşünüp düşünmediğine ilişkin soruyu cevapladı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 14:17
Akif Hamzaçebi'den İstanbul adaylığına cevap

CHP'li Akif Hamzaçebi, TBMM'de düzenlediği basın toplantısı düzenledi.

Hamzaçebi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmayı düşünüp düşünmediğine yönelik soruya karşılık ise yerel seçimlerle ilgili strateji belirlemek üzere cuma günü CHP MYK'nin, gelecek hafta da PM'nin toplanacağını bildirdi.

Akif Hamzaçebi, "İstanbul, Ankara olsun, iddialı olduğumuz illerde seçimi hangi adayla alacaksak aday odur. Görüşüm gayet net. Parti olarak bir iddia ortaya koyuyoruz, kimse bizim genel seçim sonuçlarıyla meşgul ederek, zaman kaybedeceğimizi düşünmesin, o geride kaldı, değerlendirmesini yaptık. Yerel seçimlere CHP çok güçlü şekilde hazırlanacaktır. Adaylar tabanda birleşmeyi sağlayacak olan adaylar olacaktır. Görev, genel başkanımız ve partinin yetkili kurullarınındır." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 14:17
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Akif Hamzaçebi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Abdulhamit Gül: İstinafa gelen dosya sayısı 1 milyon 200 bin civarında
    1. Abdulhamit Gül: İstinafa gelen dosya..
    2. Ziya Selçuk: Öğretmenler odasına..
    3. Salih Kaygusuz Erzurum İl Milli Eğitim..
    4. Arda Turan piyasada dibe çakıldı!..
    5. Manisa'da otobüs yayalara çarptı: 7..
    6. Malatya’da kaçak sigara operasyonu: 2..
    7. Şişli'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi..
    8. Pompeo, Çavuşoğlu görüşmesine ilişkin..
    9. Gökçek'e karşı rezil olmuştu! CHP'nin..
    10. Ahmet Alagöz Adıyaman İl Milli Eğitim..
    11. Evrensel yazarı Ragıp Zarakolu..
    12. Uludağ'da izinsiz kazı operasyonu: 4..
    13. Niğde’de ambulans ile otomobil..
    14. Üniversiteli genç çorbacıya gitti,..
    15. Kaplan'a hayran kaldılar! Tüm testleri..
    16. FETÖ'nün evlendirme imamının cezası..
    17. CHP'nin İstanbul ve Ankara Büyükşehir..
    18. ABD Dışişleri Bakanı Pakistan’da!
    19. Ankara TOKİ fiyatları 2018
    20. Ayaklarınız bir türlü ısınmıyorsa...
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
    Dolar, İran'da rekor kırdı!
    Dolar, İran'da rekor kırdı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Şimdi bu adamın yüzüne tükürülmesin de, kimin yüzüne tükürülsün?'
    'Şimdi bu adamın yüzüne tükürülmesin de, kimin yüzüne tükürülsün?'
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!