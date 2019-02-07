Hamzaçebi, CHP Genel Sekterliği görevini bıraktı CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi:- "12 Şubat 2018 tarihinden bu yana onurla yürüttüğüm CHP Genel Sekreterliği görevinden ayrılmış bulunuyorum"

ANKARA (AA) - CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, görevinden ayrıldığını açıkladı. Hamzaçebi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Sekreterliği görevinden ayrıldığını belirterek, "12 Şubat 2018 tarihinden bu yana onurla yürüttüğüm CHP Genel Sekreterliği görevinden ayrılmış bulunuyorum. Bundan sonraki süreçte de CHP olarak Türkiye’yi aydınlık bir geleceğe taşıma mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesine yer verdi.

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