Milli güreşçi Hamza Yerlikaya'nın yeni görevi ne oldu? Hamza Yerlikaya kimdir ve nerelidir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adalet, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarına yardımcı atadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yardımcılığı'na Hamza Yerlikaya atandı. Peki Hamza Yerlikaya kimdir?

3 Haziran 1976 yılında Sivas’ın Kasıköy’ün de dünyaya geldi. Babası Mustafa YERLİKAYA da eski bir güreşçidir. 1986-1996 yılları arasında ilk kulübü İstanbul Demirspor' da güreşti. Değerli Antrenörler Salih BORA ve Muzaffer AYDIN başarılarının mimarları olarak katkıları büyüktür. 1996-1997 Silahlı Kuvvetlerde (Ankara) vatani görevi devam ederken Türk Askeri olarak sivil bir olimpiyatta altın madalya alarak Türk Spor tarihinde bir ilke imza atmıştır.

1998-1999 yıllarında Emlakbank Kulübünde güreşti, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde sporculuğuna devam etmiştir. Olimpiyat, dünya ve Avrupa sampiyonu sporcu 22 temmuz 2007 tarihli genel seçimlerde AK Parti'den (AKP) memleketi Sivas'tan 23. dönem milletvekili seçilmiştir. Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu eski güreşçi, AK Parti Sivas Milletvekili Hamza Yerlikaya, 24 Ekim 2010 günü Ebru Küçük ile İstanbul'da evlendi.

BAŞARILARI

1991 yılı KANADA da Yıldızlar Greko-Romen stil 65 Kg da Dünya 4.

1992 yılı İstanbul TÜRKİYE de Yıldızlar Greko-Romen stil 76 Kg da Dünya 1. 1992 yılı KOLOMBİYA da Gençler Greko-Romen stil 76 Kg da Dünya 2.

1993 yılı Aagde FRANSA da Greko-Romen stil 82 Kg da Akdeniz Oyunları 3.

1993 yılı AVUSTURYA’ da Gençler Groko-Romen stil 81 kg da Avrupa 1.

1993 yılı İstanbul TÜRKİYE de Büyükler Greko-Romen stil 82 Kg da Avrupa 2. 1993 yılı Stockholm İSVEÇ de Büyükler Greko-Romen stil 82 Kg da Dünya 1. 1994 yılı Atina YUNANİSTAN da Büyükler Greko-Romen stil 82 Kg da Avrupa 5. 1994 yılı İstanbul/TÜRKİYE de Ümitler Greko-Romen stil 82 kg da Avrupa 1. 1994 yılı MACARİSTAN da Gençler Greko-Romen stil 88 Kg da Dünya 1.

1995 yılı Besoncon FRANSA da Büyükler Greko-Romen stil 82 Kg da Avrupa 7. 1995 yılı Prag ÇEKOSLAVAKYA da Büyükler Greko-Romen stil 82 Kg da Dünya 1. 1995 yılı IRAN da Ümitler Greko-Romen stil 82 Kg da Dünya 3.

1996 yılı Budapeşte MACARİSTAN da Büyükler Greko-Romen stil 82 Kg da Avrupa 1.

1996 yılı Atlanta Olimpiyatlarında Greko-Romen stil 82 Kg da 1.

1997 yılı FİNLANDİYA da Büyükler Greko-Romen stil 82 Kg da Avrupa 1.

1997 yılı Bari İTALYA’ da Greko-Romen stil 85 kg da Akdeniz Oyunları 1.

1997 yılı Varşova POLANYA da Greko-Romen stil 85 Kg da Dünya 2.

1998 yılı Gavle İSVEÇ de Greko-Romen stil 85 Kg da Dünya 5.

1998 yılı Minsk BEYAZ RUSYA da Büyükler Greko-Romen stil 85 Kg da Avrupa 1. 1999 yılı Sofya BULGARİSTAN da Büyükler Greko-Romen stil 85 kg da Avrupa 1. 2000 yılı Sydney Olimpiyatlarında Greko-Romen stil 85 Kg da 1.

2001 yılı İstanbul TÜRKİYE de Büyükler Greko-Romen stil 85 Kg da Avrupa 1.