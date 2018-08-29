Hamza Yerlikaya'dan terör açıklaması: Sporla yeneceğiz

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, “Terörü, sporun birleştirici gücüyle yeneceğiz” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Şampiyonların İzinde" projesi kapsamında, Kırıkkale’de Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Olimpiyat Dünya Şampiyonu ve Avrupa Güreş Şampiyonu Hamza Yerlikaya ile çocuklar ile bir araya geldi. Kırıkkale 17 Ağustos Spor Salonu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yerlikaya, Bakan Yardımcılığı görevine başladıktan sonra ilk ziyaretini Kırıkkale’ye yaptığını belirterek, “Bundan sonra il il gezerek artık yerinde valilerimizle, il müdürlerimizle bir aile olarak beraberce sporun kalkınması, sporun altyapısı, sporun tabana yayılması için ne varsa ne gerekiyorsa sonuna kadar yapmaya çalışacağız. Ben bu manada valimizin spora vermiş olduğu katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz de takiben izliyoruz. Hoşumuza da gidiyor ama bunun daha geniş bir tabana yayılması için de gayretimiz olacak, çalışmamız olacak” diye konuştu.

"TERÖRÜ DE BU ŞEKİLDE YENECEĞİZ"

Yerlikaya, şiddeti yenmenin tek yolunun eğitim olduğunu vurgulayarak, "Birbirimizi eğiteceğiz, birbirimizi anlayışla karşılayacağız. Spor sevgi, barış, kardeşlik olduğunu asla unutmayacağız. Spor sevgi barış kardeşliktir ve hangi dil din olursa olsun herkesin uzlaşabildiği tek çatı altında birleşebildiği en güçlü yer spordur. Neymiş? Birleştirici güçtür. Biz bunu kullanacağız. Terörü de bu şekilde yeneceğiz. Birliktelikle, sporla, kardeşlikle, gençlik merkezlerimizle hep birlikte yeneceğiz. Biz bunu ekip anlayışı içerisinde bunu tabana yayacağız. Geniş tabanda güzel hizmetler edeceğimizin kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

ANILARINI ÇOCUKLARLA PAYLAŞTI

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz ise, “Bakan Yardımcımıza öncelikle teşekkür ediyoruz ilimize teşrif ettiği için. Kendisi tabi bugün bakan yardımcılığı görevinde ama bugün ismi zaten bir marka değeri Türkiye için. Türkiye’ye uluslararası platformlarda kazandırdığı ödülleri, madalyaları söylemek bir tarafa bunlarla tabi çok büyük gurur duyduk. Ama daha da önemlisi gençlerimize sadece güreşte değil, bütün spor alanlarında bilimleri, özellikle gençlerimize örnek olması hem kişiliğiyle, ahlakıyla, sporculuk azmiyle, disipliniyle bugünde gençlerimize kendisi tecrübelerini paylaşacak. Bundan dolayı kendisine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından spor spikeri Ersin Düzen'in moderatörlüğünde düzenlenen programda Bakan Yardımcısı Yerlikaya, spora başlama hikayesini ve kariyerindeki unutulmaz anılarını çocuklarla paylaştı.