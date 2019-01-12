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Hamza Şayır kimdir | AK Parti Dilovası belediye başkan adayı Hamza Şayır

Hamza Şayır AK Parti Dilovası belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Hamza Şayır'ın kim olduğu merak ediliyor. AK Parti Dilovası ilçe başkan yardımcısı Hamza Şayir, Dilovası’nda kurulu bulunan Polirem Kimya A.Ş.’nin sahibi, Dilovası Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesidir.

12 Ocak 2019 Cumartesi 11:02
Hamza Şayır kimdir | AK Parti Dilovası belediye başkan adayı Hamza Şayır

Hamza Şayır AK Parti Dilovası belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Hamza Şayır'ın kim olduğu merak ediliyor. AK Parti Dilovası ilçe başkan yardımcısı Hamza Şayir kimdir? Hamza Şayır nereli ve kaç yaşında? Hamza Şayır hangi görevlerde bulundu? İşte Hamza Şayır biyografisi...

Hamza Şayır kimdir?

Dilovası’nda kurulu bulunan Polirem Kimya A.Ş.’nin sahibi, Dilovası Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda AK Parti Dilovası ilçe başkan yardımcısı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası belediye başkan adayı oldu. 1989 yılından bu yana Dilovası’nda yaşıyor. Dilovası’nda kurulu bulunan Polirem kimya A.Ş.'nin sahibi. Hamza Şayir evli ve 3 çocuk babası.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 11:02
  1. Hamza Şayır kimdir?
  2. Hamza Şayır ak parti dilovası belediye başkan adayı
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