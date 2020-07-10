Hamza Gedikoğlu kimdir? Cumhurbaşkanı Danışmanı Hamza Gedikoğlu

10 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan yeni atama kararları açıklandı. Yeni Cumhurbaşkanı Danışmanları Ayhan Oğan ve Hamza Gedikoğlu olurken Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı Başmüfettişliği ile il müdürlükleri kadrolarına da atamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Danışmanlığına, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci ve 13 üncü maddeleri gereğince Hamza Gedikoğluatanmıştır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eşi Emine Erdoğan ile Üsküdar Belediyesi Nikah Salonu'nda Öznur Hacıosmanoğlu ile Hamza Gedikoğlu çiftinin nikah törenine katılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etmişti.