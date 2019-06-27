Hamza Er'in annesi dua bekliyor

YENİAKİT.COM.TR – Kanser hastalığı dolayısıyla Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi’nde tedavi gören Aksa İlim ve Davet Merkezi (Akmer) Başkanı Hamza Er’in annesi Elmas Mutlu 58 gündür tedavi altında. 30 Nisan’dan bu yana tedavisine hastanede devam edilen Elmas Mutlu, 18 gündür yoğun bakımda.

Sıhhatine kavuşmak için gün sayan Elmas Mutlu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Hamidiye Etfal Hastanesi Genel Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mahmut Mihmanlı, “Hastamız 30 Nisan’dan bu yana hastanemizde tedavi ediliyor. Maalesef hastalığın terminal döneminde. Tüm meslektaşlarım ve hemşirelerimiz elinden gelenin fazlasını yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar. Sevenleri Elmas Hanım için dualarını esirgemesinler.” dedi.

Akit ailesi olarak Elmas Mutlu’ya Cenab-ı Allah’tan acil şifalar diliyoruz.