Hamza Dağ kimdir? | Hamza Dağ sağlık durumu

Hamza Dağ sağlık durumu güncel. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bu haberin ardından pek çok kişi Dağ’ın sağlık durumunu araştırmaya başladı. Dağ, sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Dağ, "Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Dualarınızı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Hamza Dağ kimdir?

Hamza Dağ 1 Mart 1980'de Manisa'nın Demirci ilçesinde dünyaya geldi.

Hamza Dağ, 1996 yılında Simav İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Dağ, 2000 yılında ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları'nda sırasıyla, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, ardından 3 Şubat 2008 tarihinde 3. Olağan Kongresi'nde, İl Gençlik Kolları Başkanı seçilmiştir.

2011 seçimleri ile birlikte 24. dönem İzmir Milletvekilliğine Seçilen Dağ, sırasıyla 25. 26. ve 27. dönemlerde tekrardan İzmir Milletvekili seçilerek TBMM'de görev almıştır. Bu dönemlerde İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Plan ve Bütçe komisyonu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2014 yılından itibaren AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olan Hamza Dağ, 2014-2017 yılları arasında Seçim İşleri Birimi'nde Başkan Yardımcılığı görevini de yapmıştır.

29 Mayıs 2017 tarihinde yapılan 3. Olağanüstü Kongre sonrası AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine gelen Hamza Dağ, evli ve 4 çocuk babasıdır.