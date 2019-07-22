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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Akbabalara en güzel cevap

Adnan Menderes Havalimanı'nda Binali Yıldırım'ı karşılayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, havalimanının AK Parti'nin tökezlemesini bekleyen akbabalara en güzel cevap olduğunu söyledi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:06
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Akbabalara en güzel cevap

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, temaslarda bulunmak üzere İzmir'e gitti.

Adnan Menderes Havalimanı'nda partililer tarafından karşılandı. Burada konuşan Yıldırım, İzmir'i özlediğini, seçimlerden dolayı bir dönem kentten ayrı kaldığını ifade etti.

Hangi görevde olursa olsun İzmir'in yerinin ayrı olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde seçimsiz 4 yılda Türkiye'nin büyümesi için var gücümüzle çalışacağız. Bundan sonra İzmir'imizin, Türkiye'mizin kalkınması, ekonomisinin çok daha iyi konuma gelmesi, büyümesi, adalet için huzur ve güvenlik için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Akbabalara en güzel cevap"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise hız kesmeden hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek, "Akbaba gibi bu partinin tökezlemesini bekleyenlere bu havalimanı en güzel cevabı veriyor." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:06
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ
  2. AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım
  3. Adnan Menderes Havalimanı

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