0553 313 94 23

Hamza Alaca'nın hedefi, olimpiyat şampiyonluğu

- Babasının teşvikiyle spora başlayan ve ağabeyiyle yaptığı antrenmanlarla kendini geliştiren 17 yaşındaki milli güreşçi Hamza Alaca, dünya şampiyonluğuna ulaştı- Milli sporcu Hamza Alaca:"Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde belirli bir program içerisinde antrenörlerimiz, yöneticilerimiz ve güreşçi arkadaşlarımızla uyum içerisinde çalışarak, dünya şampiyonasında altın madalyayı kazandım"- "Şu anda en büyük hedefim olimpiyat madalyasını kazanmak"

22 Şubat 2019 Cuma 11:08
Hamza Alaca'nın hedefi, olimpiyat şampiyonluğu


KAHRAMANMARAŞ (AA) - ERSOY SEVİNÇ - Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 17 yaşındaki milli güreşçi Hamza Alaca'nın en büyük hedefi, olimpiyat şampiyonu olmak.

Güreşe küçük yaşlarda babası ve kendisinden iki yaş büyük ağabeyiyle antrenmanlara giderek başlayan Hamza Alaca, okul saatleri antrenmanla uyuşmayınca bir süre spordan uzak kaldı.

Ağabeyiyle arada güreş müsabakaları yapan ancak yenilen Hamza Alaca, hırs yaparak tekrar antrenmanlara başladı.

Kendini kısa sürede geliştiren ve ağabeyiyle yaptığı müsabakaları kazanmaya başlayan Hamza, bu arada katıldığı şampiyonalarda da dereceler elde etti.

Düzenli çalışmalarının karşılığını girdiği şampiyonalarda alan Alaca, 4 kez yıldızlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne (THOM) 2016'da seçilen milli sporcu Alaca, son olarak Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda 60 kiloda dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Alaca, antrenmanların haricinde, THOM tesislerinde satranç ve bilardo oynayarak arkadaşlarıyla zaman geçiriyor.


- Hamza Alaca: "Ağabeyimle rekabete katılırken buralara kadar geldik"


Alaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güreşçi olan babası Hamza Alaca sayesinde spora başladığı söyledi.

Güreş sporunu çok sevdiğini dile getiren Alaca, ağabeyinin destekleriyle bugünlere geldiğini ifade etti.

Azim dolu başarı serüvenini anlatan Alaca, şöyle devam etti:

"Küçükken babamla ve ağabeyimle antrenmanlara giderdim. Antrenmanlarda ağabeyimi yenerdim. Daha sonra ilkokula başlamamdan dolayı antrenmanlara ara verdi. Bu dönem ağabeyim yaptığımız müsabakalarda beni yenmeye başladı. Bu nedenle hep ağlıyordum. Kendi kendime 'ağabeyimi yeneceğimi' söyledim. Ağabeyimle rekabete katılırken buralara kadar geldik. Güreşe başlamamda ağabeyim önemli bir faktördür. Minikler ve yıldızlarda birçok Türkiye şampiyonluğu elde ettim."

Milli sporcu Alaca, başarılı olmak için çok çalıştığını belirterek, Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandığı için mutlu ve gururlu olduğunu kaydetti.

THOM'a 2016'da katıldığını dile getiren Alaca, "İlk geldiğim zamanlar şampiyonalarda üçüncü oluyordum. Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde belirli bir program içerisinde antrenörlerimiz, yöneticilerimiz ve güreşçi arkadaşlarımızla uyum içerisinde çalışarak, dünya şampiyonasında altın madalyayı kazandım. Şu anda en büyük hedefim olimpiyat madalyasını kazanmak." diye konuştu.


- Gemci: "Hedefimiz olimpiyatlarda madalya kazandırmak"


THOM Kahramanmaraş Koordinatörü Kadir Gemci ise Gençlik ve Spor Bakanlığının önemli projelerinden birisi olan THOM ile sporcuların dünyada önemli başarılara imza attığını söyledi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 40 sporcu ile 5 antrenör ve destek elemanlarla çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Gemci, şunları kaydetti:

"Türkiye'de belli bir derece elde sporcularımızı, Türkiye Güreş Federasyonu ve bakanlığın koordinesinde THOM'a alıyoruz. Buradaki tüm sporcularımızın sağlık, yeme, içme, barınma ve eğitim gibi tüm ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz. Hedefimiz olimpiyatlarda ülkemize madalya kazandırmak. Hamza Alaca, 8 yıl aradan sonra Dünya Güreş Şampiyonası'nda ülkemize altın madalya kazandırdı."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:08
  1. Kahramanmaraş
  2. TOHM
  3. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi
  4. Yıldızlar Dünya Şampiyonası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AP'nin 2018 Türkiye raporu taslağı
    1. AP'nin 2018 Türkiye raporu taslağı
    2. Binali Yıldırım, Sultanbeyli'de
    3. HUGO BOSS İzmir’e ‘Yılın Çalışan..
    4. GÜNCELLEME - Reyhanlı saldırısının..
    5. "Geçen yıl 129 bin 787 terör..
    6. Marsh’tan Türkiye’deki 50’nci yılında..
    7. Hindistan’da sahte içkiden 17 kişi öldü
    8. Başkan Çalışkan’dan gazilere ve şehit..
    9. “Geç kalma lüksümüz yok”
    10. Vergi Müfettişleri Derneği İzmir..
    11. MEB'den özel okul tabelalarına düzenleme
    12. Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi..
    13. Turkcell’den yatırım atağı
    14. Hindistan Yüksek Mahkemesinden..
    15. Akhisar’da kaçak dökülen molozlar..
    16. Cezayir'de muhalefetin en güçlü ortak..
    17. ANALİZ - Batı'da imajı bozulan MbS..
    18. ‘13. Uluslararası Robot Yarışması’..
    19. Bursa'da baltayla işlenen cinayetle..
    20. Elektrikte "tarımsal faaliyetler..
    21. Başkan Uğurlu’dan mahallelere çıkarma
    22. Çin: "Venezuela’nın insani yardıma..
    23. Altay’ın gözü 3. galibiyette
    24. Kuzey Kore'den uluslararası örgütlere..
    25. Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu acil..
    26. “Dolar düştükçe havayı bozmaya..
    27. Erkek Milli Takım judokaların Japonya..
    28. Katil zanlısı 10 yıl sonra yakalandı
    29. Peugeot Sport Engineered 508 Concept..
    30. Ataevler’de sorunsuz dönüşüm
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...