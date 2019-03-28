Hamur’da şiir dinletisi Ağrı Hamur Kaymakamlığı’nın organize ettiği ve Ağrı Nurettin Dolgun Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi’nin hazırladığı şiir dinletisi büyük beğeni topladı.

Ağrı Hamur Kaymakamlığı’nın organize ettiği ve Ağrı Nurettin Dolgun Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi’nin hazırladığı şiir dinletisi büyük beğeni topladı.

Hamur Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen şiir dinletisine Hamur Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ve eşi Çiğdem Tuncer, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çayır, İlçe Emniyet Amiri Halit Çakmak, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Nurettin Dolgun Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından seslendirilen şiirlerde birbirinden değerli şairlerin şiirlerine yer verildi. Geçmişten günümüze uzanan şiir serüveni izleyenler tarafından büyük ilgi gördü.

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