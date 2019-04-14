Hamur’da görsel sanatlar atölyesi açıldı

Hamur Kaymakamlığı tarafından öğrencilerin resim yapma kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve onların sanata olan ilgilerinin arttırılması amacıyla Şehit Polis Yıldırım Günay İmam Hatip Ortaokulu bünyesinde görsel sanatlar atölyesi açıldı.

Hamur Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer’in destekleriyle açılan görsel sanatlar atölyesi; öğrencilerin düşüncelerini ve hayal dünyalarını yansıtabilmeleri ve ortaya kendi eserlerini çıkarabilmeleri için özel olarak tasarlandı. Atölyede her öğrenci için katlanabilen resim masaları, model sehpalar ve öğrencilerin ürünlerini sergileyebileceği panolar yer alıyor. Görsel sanatlar atölyesinin açılışına Hamur Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ve eşi Çiğdem Tuncer, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Yücel Yılmaz, İlçe Emniyet Amiri Halit Çakmak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Açılış kurdelesinin katılımcılar tarafından kesilerek,katılımcılar atölyedeki öğrencilerle sohbet etti. Atölyenin açılışında kesilen yaş pasta davetlilere ve öğrencilere ikram edildi.