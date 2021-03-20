Taşra Teşkilatında görev yapan mülki idare amirlerinden Denizli’nin Çardak Kaymakamı olan Kerem Türker, Ağrı’nın Hamur Kaymakamlığına atandı. Peki, Hamur kaymakam kim? Kerem Türker kimdir, nerelidir?

Kerem Türker kimdir, nerelidir?

Kerem Türker, 1986 yılında Eskişehir’de doğdu. Melahat ÜNÜGÜR İlköğretim Okulunda ilk ve orta öğrenimini tamamlayan Türker, lise öğrenimini Eskişehir Anadolu Lisesinde tamamladı. 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümüne başlayan Kerem Türker, 2008 yılında buradan mezun oldu. 2011 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirdi.

Eskişehir Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü Basın Bürosunda bir süre görev alan Kerem Türker, 2012 yılında Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı olarak göreve başladı. Türker, 2015 yılında görevine Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde devam etti.

2015 yılında Kütahya Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başlayan Türker, Balıkesir İli Bandırma İlçesi ve Karabük İli Safranbolu İlçesinde Kaymakam Refikliği stajlarını tamamladı. Bunun üzerine Çavdarhisar, Altıntaş ve Sinanpaşa ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. Türker, 2018-2020 Denizli Çardak kaymakamlığından 15.08.2020 tarihli bakanlık onayı ile Ağrı’nın Hamur Kaymakamlığına atandı.