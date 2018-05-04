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Hamsi için Peru'dan geldiler

Bu yıl 6.'sı düzenlenen Hamsi Çalıştayı'na dünyada en fazla hamsi avının yapıldığı Peru'dan bilim adamları ilk kez katıldı.

04 Mayıs 2018 Cuma 16:17
Hamsi için Peru'dan geldiler

Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü ile ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü işbirliği ile yürütülen “Ekonomik öneme sahip pelajik balık stoklarının izlenmesi “projesi kapsamında Hamsi balıkçılığının mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından bu yıl 6.’sı düzenlenen ’Hamsi Çalıştayı’ yabancı bilim adamlarının da katılımıyla bugün Trabzon’da bir otelde yapıldı.

Çalıştayda bir konuşma yapan Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. İlhan Aydın, Hamsi’nin Karadeniz’de önemli bir yer tuttuğuna işaret etti. Aydın “Hamsi Karadeniz’de önemli bir yer tutuyor. Hamsi, balıkçılığımızın neredeyse yüzde 60‘ı teşkil ediyor. Hamsinin büyük çoğunluğunu biz avlıyoruz. Çalıştayda, Karadeniz’i bir bütün düşündük ve Karadeniz hamsi avcılığıyla ilgilenen ülkelerin bilim adamları buraya geldi. Hamsi bir tek Karadeniz’de yok. Dünya’da Peru kıyılarında daha fazla avlanıyor. Bizim belki 20-30 katımız kadar avlanıyor. Peru’dan da çalıştayımıza bir uzmanı davet ettik. Peru’daki uygulamalar, yönetim modelini, araştırmaları modelini bizlerle paylaşacak. Onlarla da ikili bir işbirliği yapacağız” dedi.

"İŞBİRLİĞİ İÇİN BURADAYIZ"

Peru Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Miguen Niquen Carranza da özellikle Gürcistan’da yoğun bir Hamsi avı olduğunu bildiğini belirterek “Ülkemizdeki birikimimizi burada paylaşmak ve enstitü ile iş birliği yapmak için buradayız. Ülkemizde Hamsi popülasyonu şu an iyi. Ancak El Nino’dan olumsuz etkileniyoruz. Son dönemde El Nino Kasırgası yok. Bu nedenle tahmini önleyici tedbirlerle işi yürütmeye çalışıyoruz. Stoku tahmin edip yönetimi ona göre yapmaya çalışıyoruz. Hamsi avıyla ilgili olarak yılı ikiye ayırıp değerlendiriyoruz. Haziran’a kadar olan dönemde yaklaşık 3.6 milyon tonluk bir kotamız var. Bu kotaya göre avcılığa müsaade ediliyor. Yılın ikinci yarısında 1-2 milyon tonluk bir kota var. Toplamda 5 milyon tonluk bir kota var. Daha ziyade balık unu yağı üretiyoruz. İhracatımız ise en çok Çin, Japonya ve Avrupa ülkelerine yönelik. Türkiye ile ilgili çok az bilgim var dolayısıyla bu çalıştaya onun için geldim. Buradaki bilim adamlarını da dinleyerek iş birliği yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 16:17
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  2. Aydın
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  4. hamsi
  5. Peru'lu bilim insanları
  6. HAmsi Çalıştayı

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