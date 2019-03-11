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Hamitler Osmangazi ile yenileniyor

Bursa’da modern ve planlı şehirleşmenin yükseldiği Hamitler Mahallesi’nde eski muhtarlık ve spor kulübü binası, Osmangazi Belediyesi tarafından tamamen yenileniyor.

11 Mart 2019 Pazartesi 15:56
Hamitler Osmangazi ile yenileniyor

Bursa’da modern ve planlı şehirleşmenin yükseldiği Hamitler Mahallesi’nde eski muhtarlık ve spor kulübü binası, Osmangazi Belediyesi tarafından tamamen yenileniyor.

 

İlçedeki birçok mahalleye sosyal donatı alanı kazandıran Osmangazi Belediyesi, Hamitler Mahallesi’nde Merkez Cami çevresinde bulunan spor kulübü ve muhtarlık binasının yerine daha modern bir bina inşa ediyor. Hamitler Mahallesi’ne değer katacak projenin temeli törenle atıldı. Toplam 420 metrekare alan üzerinde yapılacak yeni binada muhtarlık, çay ocağı, spor kulübü, eğitim salonu, bay, bayan ve engelli tuvaletleri yer alacak.

 

Temel atma töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 40 yıl önce 130 haneli köy olan Hamitler’in şimdi 40 bin kişilik bir nüfusa sahip olduğuna dikkat çekti. Hamitler, Yunuseli ve Güneştepe’nin planlı şekilde büyüyen ve gelişen bölgeler olduğunu ifade eden Dündar, “2009 yılında göreve geldiğimizde bu bölgenin imar çalışmalarını yakından takip ettim. İmar planlarının uygulanmasında özel gayret sarf ettik. Bursa’nın cazibe merkezi ve en güzel şehircilik örneği burada ortaya çıktı. Güneştepe, Yunuseli, Dereçavuş, Akpınar, Bağlarbaşı ve Emek tarafına kadar yeni bir şehir inşa edildi. Bu şehirde bugüne kadar, 37 bin 640 daireye ruhsat verildi. Yani, bu bölgede 150 bin kişilik yeni bir şehir doğdu” dedi.

 

Osmangazi’nin yaptığı çalışmalarla Türkiye’de konuşulan bir belediye olduğunu

 

Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak, 136 mahallemize hizmet götürüyoruz. Birçok mahallemizde, cami etraflarını açıyor, muhtarlık ve meydanlar yapmaya çalışıyoruz. Hamitler bölgesi geniş caddeleri, bulvarları, sokakları, modern pazar alanları, bisiklet yolları, parkları, spor tesisleri ve sağlık merkezleriyle Bursa’nın bir cazibesi haline geldi. Şimdi de cami avlusundaki muhtarlık ve kulüp lokalinin yer aldığı binayı yıkarak aynı ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yeniden inşa edeceğiz. Muhtarlık, spor kulübü, toplantı salonu, çay ocağı ve yeni abdest alma yerlerinin bulunacağı bina daha modern olacak. Böylece hem zayıf ve çürük olan binayı yenilemiş, hem de eski köy hatıralarını cami etrafındaki çevre düzenlemesi ile yeniden yaşatmış olacağız. Yeni binanın mahallemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

 

Hamitler Mahallesi Muhtarı Hüsamettin Aşkın da, mahallelerine verdiği hizmetlerden dolayı Başkan Dündar’a teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 15:56
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