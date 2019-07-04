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Hamit Özpolat, Büyükşehir Belediyesinde danışman olarak atandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.

04 Temmuz 2019 Perşembe 17:43
Hamit Özpolat, Büyükşehir Belediyesinde danışman olarak atandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.’de Dış İlişkiler Koordinatörü olarak görev yapan Hamit Özpolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın danışmanı olarak atandı.


Son olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.’de Dış İlişkiler Koordinatörü olarak görev yapan Özpolat’ın, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde danışman olarak yeni görevine başladığı belirtildi. 1991 yılında Malatya’da ilk özel radyo ve televizyonunu kurarak gazetecilik hayatına başlayan Özpolat, daha sonra Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Mardin ve İskenderun gibi illerde de medya sektöründe yer aldı.


Birçok sivil toplum kuruluşunda da aktif olarak görev alan Özpolat, daha öncede Malatya Belediyesinde Basın Danışmanı ile Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevlerinde de bulundu.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 17:43
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