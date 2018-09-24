Hamileyken zayıf kalmanın püf noktaları | Hamileyken zayıf kalma formülü

Hamile kalan bayanların en çok korktuğu gebelik sırasında kilo almak korkusudur. Anne karnındaki bebeğin büyümesi için beslenmesi gereken annenin hamilelik süresince kilo aldığı görülmekte. Peki hamile bir bayanın kilo almaması için nelere dikkat etmeli? Gebe olan bayanın formda kalma formülü nedir? Dokuz ay boyunca kilo aldırmayan besinler neler? İşte hamileyken zayıf kalma formülleri…

Uzmanlar hamilelik döneminde anne adayının tıka basa yememesi konusunda sıkça uyarılarda bulunuyor. Hamile kalan bayanlar kilo almamak için beslenmesine dikkat etmeli. İşte uzmanların hamileyken formunda kalmanın püf noktaları

FORMUNDA KALMAK İSTEYEN HAMİLELER BU KURALLARA DİKKAT!

- Hamilelikte diyet yaparak veya az yiyerek kilonuzu korumak, sizinle aynı bedeni paylaşan bebeğinize zarar verecektir.

- Kesinlikle tatlı ve hamur işi gıdalardan uzak durmalısınız.

- Ekmeği sadece öğünlerde ve az olarak tüketmelisiniz. Ekmeği seçerken beyaz ekmek ve kepekli ekmekten kaçınmalısınız.

- Meyveyi sabah veya öğlen öğünlerinde tüketmelisiniz.

- Ara öğünler yerine ana öğünlerde tam doymaya gayret etmelisiniz.

- Asitli ve şekerli içeceklerden uzak durmalısınız ve su içmeye özen göstermelisiniz

- Bebeğiniz çabuk gelişsin diye iki kişilik yememelisiniz. Yemek miktarını iştahınıza göre ayarlamalısınız

- Yemek seçerken hem et hem sebze tüketmeye özen göstermelisiniz.

- Hareketinizi arttırmayı ve yürüyüş yapmayı ihmal etmemelisiniz.

- Düzenli bir uyku saatiniz olmalı. Böylece biyolojik ritminiz normale döner. Siz de aşırı kilo almaktan kurtulursunuz.