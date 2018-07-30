Hamileyken süt içmenin faydaları nelerdir?

Hamileyken sabah kahvaltısında süt tüketmenin metabolizmayı hızlandırdığı ve kan dolaşımını artırarak bebeğe idel miktarda oksijen gönderimini arttırdığı bilinmektedir. Her sabah aç karna tüketilen bir bardak süt aynı zamandan annenin kalsiyum ihtiyacını gidermesine de yardımcı olur.

Kemikleri güçlendirerek gebeliğin daha hafif ağırlık vermesini sağlar. Bebeğin gelişimini de olumlu etkiler. İçerdiği yağ miktarıyla sağlıklı ve doğal miktarı kararında almaya yardımcı olur.

Gebeliğin ilerleyen zamanlarında sütü tek başına tüketmek mide bulandırabilir. Bu yüzden süt ürünlerinden de tüketime devam edebilirsiniz. Peynir, yoğurt gibi yiyeceklerden günde en fazla 150 - 200 grm olacak şekilde tüketmek; sütün vereceği faydaları aynı şekilde verebilir.

Bu alternatiflerin yanı sıra milkshake, sıcak çikolata, tarçınla tatlandırılmış sıcak sahlep, dondurma ya da çeşitli sütlü tatlılar yaparak da süt tüketimine devam edilebilir.

Tüm bu ürünlerin ev yapımı ve olabildiğince doğal malzemelerden oluşması gerekmektedir. Bebek ve gebe sağlığı için doğal gıda son derece önem taşır. Sütlü tatlılar için beyaz şeker yerine esmer şeker kullanılmalıdır. Gebelerin süt ve süt ürünlerini tüketmeleri hem bebek hem gebe için oldukça sağlıklıdır.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.