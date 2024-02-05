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Kadın - Aile Hamilelikte kısmen kahve ve çay zararlı mı endişesi! En başında gelen yöntemi, bunu yapmalıyız
Kadın - Aile

Hamilelikte kısmen kahve ve çay zararlı mı endişesi! En başında gelen yöntemi, bunu yapmalıyız

Yeniakit Publisher
2024-02-05 00:00:00 - 2024-02-05 00:03:49
Hamilelikte kısmen kahve ve çay zararlı mı endişesi! En başında gelen yöntemi, bunu yapmalıyız

Hamilelikte kahve ve çay tüketimi, birçok anne adayının kafasını kurcalayan bir konudur. Günde 300-400 mg madde daha az alınan kafeinin anne adayı ve bebek üzerinde etkisini artırırken herhangi bir olumsuz etkisi var mı tespit edildi. kafein içeren bu içeceklerin bebeğe zarar verip vermeyeceği endişesi yaygındır. Tamamen veya kısmen Anne için üzerlerinde bulunan sorumluluğu gidermek adına birkaç yöntem buyurun haberimize!

ABD'nin F-35'ler konusunda geri adım atması sonrası bir Avrupa ülkesi daha geri adım atmak üzere. Koronavirüs pandemisi sonrası insanlar yedikleri ve içtikleri ürünlere daha dikkat eder hale gelirken bu durum marketlerin ve üreticilerin daha dikkatli davranma gerekliliğini öne çıkardı. Son olarak bir makarna markasında hastalığa sebep olacak bir madde tespit edildi.
Hamileliğin seyri sırasında birçok besin maddesinde olduğu gibi kahve ve çay tüketiminde de aşırıya kaçılmamalıdır, ancak kahve ve çay düşünüldüğü kadar da kaçınmak zorunda olduğumuz besinler değillerdir.

Kahvenin hamilelikte içilmesinden endişe duyulmasına neden olan içeriğindeki kafeindir. Uyarıcı ve keyif verici bir madde olan kafein kahvede bol miktarda bulunur. Ancak gerek kahvenin yetiştiği ağaçtan satışa sunuluncaya kadar geçirdiği evreler, gerekse pişiriliş şekli içerdiği kafein miktarları üzerinde önemli rol oynar. Sıklıkla kafein miktarı kahvenin sertliği ile paralellik göstermemektedir. Örneğin granül kahve (genel olara neskafe şeklinde adlandırıyoruz) bir fincanında yaklaşık 135 mg kafein içerirken, daha yoğun olduğu düşünülen Türk kahvesinin bir fincanında 60 mg kafein bulunur. Benzer şekilde sert bir kahve olan espresso ise cappucino kadar kafein içermemektedir (100mg).

Hamilelik döneminde günde 300-400 mg'dan daha az alınan kafeinin anne adayı ve bebek üzerinde herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığı düşünülmektedir. Bu nedenle hamile olmanız kahve keyfinden tamamen vazgeçmenizi değil, sadece aşırıya kaçmaktan sakınmanızı gerektirmektedir.

Çay ise birçok kahve çeşidine göre daha az miktarda kafein içermektedir. Bir fincan demleme çay 80 mg kafein içerirken, sallama-hazır çaylar 30 mg kafein içermektedirler. Ancak çay kafein dışında, teofilin adı verilen bir maddeyi de içermektedirler. Teofilin besinlerle alınan demirin bağırsaklardan emilmesini engellemektedir. Dolayısıyla özellikle kan değerleri düşük anne adaylarının çay tüketimini azaltmaları yerinde olacaktır. Çay tüketimi sırasında dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta ise çay ile birlikte tüketilecek şeker miktarının da gereksiz kalori almaya neden olduğudur. Genel olarak hamilelik süresince günlük çay tüketiminizi açık kıvamda, az şekerli ve günde 2-3 fincanı aşmayacak miktarda sınırlandırmalısınız.

Bitki çayları son yıllarda tüketimi giderek artan, marketlerde eskiye göre çok daha kolay ulaşılabildiğimiz içeceklerdir. Piyasada satılan hazır poşet bitki çayların içindeki maddelerin çoğu normalde hamilelik sürecinde diyette yer alan ve büyük olasılıkla hamilelik sırasında zararlı etki göstermeyen maddeler içerir. Bu nedenle bitkisel çay tüketmeden önce içerdiği maddelere göz atmalısınız, içeriği zaten diyetinizde yer alan portakal kabuğu, limon, adaçayı gibi maddeler içeriyorsa güvenle tüketebilirsiniz. Ancak aslan kulağı, yarpuz, cohosh gibi pek alışık olmadığınız maddeler içeriyorsa tüketmemeniz daha uygun olacaktır.
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