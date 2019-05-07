Hamilelikte oruç tutulmalı mı?

Anne adayları hamilelik döneminde bulantı, kusma, aşerme gibi nedenlerle beslenme konusunda zor dönemler geçirebilir. Dengeli beslenmenin çok önemli olduğu bu süreçte birçok anne adayının aklına takılan soru orucunu tutup tutamayacağıdır. Peki, diyanet bu konuda ne diyor? Hamilelikte oruç tutulabilir mi? Hangi durumlarda oruç tutmayabilirler? Tutulmayan oruçlar kaza edilmeli mi? İşte ayrıntılar…

Hamileler hangi hallerde oruç tutmayabilirler?

Ramazan orucunu tutmamak için geçerli mazeretlerden biri de gebelik veya çocuk emzirmektir. Gebe veya emzikli olan kadınlar, kendilerine yahut çocuklarına bir zarar gelmesinden korkmaları hâlinde oruç tutmayabilirler.

Bunlar bir yönüyle hasta hükmünde oldukları gibi, onlara bu ruhsatı tanıyan hadisler de bulunmaktadır (Nesâî, Sıyâm, 51, 62; İbn Mâce, Sıyâm, 12)

Doktorunuza mutlaka danışın

Kendisi dayanabilecek ve çocuk da etkilenmeyecek ise gebe ve çocuk emziren kadın oruç tutabilir. Bu konuda alanında uzman bir hekime danışılması uygun olur. Hamilelik ve çocuk emzirme gibi meşru sebeplerle oruç tutamayan kadınlar, tutamadıkları bu oruçlarını şartların elverişli olduğu başka zamanlarda kaza ederler (Mergînânî, el-Hidâye, II, 269).