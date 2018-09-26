Hamilelikte nasıl zayıf kalınır? İşte püf noktaları...

Hamilelikte çok fazla kilo almak sezaryen doğum ve prematüre doğuma yol açabilir. Hamileliğiniz aşırı kilo veya obezite halinde iken başladıysa bile tavsiye edilen kilo aralığında kalırsanız gebelik şekeri ve preeklempsi gibi sağlık problemleri sorunlarını azaltabilirsiniz.

Aşağıda doktorların ve beslenme uzmanlarının hamileler için önerdiği bazı öneriler bulunmaktadır.

Mümkünse fazla kilolu iken hamile kalmayın

Hamile kalmadan önce yapabileceğiniz en iyi şey hamileliğe sağlıklı bir kiloda başlamaktır. Bu dönemde doktorunuza ve beslenme uzmanına danışarak vücut kütle indeksinizi hesaplatınız ve gerekiyorsa kilo veriniz.

Az ancak sık yiyin

Bebeğinizi beslemek için gün içerisinde fazladan kalori almanıza gerek yoktur. Yapılan çalışmalar hamileliğin 3-6 aylık döneminde günlük fazladan 340, 6-9 aylık döneminde de fazladan 450 kalorinin yeterli olacağını göstermiştir. Fakat aşırı kilolu veya aşırı zayıfsanız bu rakamlar değişebilir. Çok yemeniz değil, azda olsa sağlıklı ve besleyici şeyler yemeniz önemlidir.

Öğünler arasında sağlıklı ara öğünler yapın. Üç saatte bir ara öğün yapmak öğünlerde aşırı yemenize engel olacak kan şekerinizi de belirli bir düzeyde tutmanız sağlanacaktır. Ara ve ana öğünlerde protein, lif ve sağlıklı yağlar içeren gıdalar tüketin.

Sıvı tüketin

Hamilelikte susuz kalmaktan kaçının. Öğünler arasında yeterince su içerseniz daha az acıkırsınız. Günlük 1.5-2 litre su tüketin. Bazı beslenme uzmanları fiziksel aktivite durumuna göre bu miktarın attırılmasını önermektedir.

Hamilelikte aldığınız besinlerin tam olarak öğütülebilmesi için sindirim sistemi yavaşlar. Bu da kabızlığa sebep olabilir. Yeterince sıvı tüketmeniz kabızlığın geçmesine yardımcı olacaktır.

İsteklerinizi kontrol edin

Kimse sizden 9 ay boyunca dondurma yememenizi bekleyemez. Fakat sizin ve bebeğinizin ihtiyaç duyduğu protein ve sağlıklı yağlar bu isteklerinizi düzenlemenize yardımcı olur. Örneğin yediğiniz sağlıklı yiyeceklerin yanında daha az sağlıklı olan bir seçeneği az miktarda tüketebilirsiniz ama bunu çok sık yapmamalısınız.

Nişasta

Karbonhidratlar mide bulantısı ve kusmaya karşı hamile kadınların en iyi dostudur. Fakat beyaz pirinç ve makarna gibi nişastalı ürünler tam tahıllarla birlikte gelen besinleri almaksızın kan şekerinizin yükselmesine sebep olur.

Kahverengi pirinç, tam tahıllı ekmek ve makarnalar gibi kompleks karbonhidratlar sizin için daha besleyicidir ve tok tutar. Ayrıca gün içerisinde sağlıksız yiyeceklere olan talebinizi azaltır.

Hafif bir yürüyüş programı uygulayın

Yürüyüş hamile bir kadının yapacağı en güzel aktivitelerdendir. Egzersize yeni başlayan anne adayları için günde 10 dakika ile başlamak önerilir. Bunu vücudunuzun durumuna göre zamanla arttırınız. Rahat hissettiğiniz sürece yürümeye devam edebilirsiniz.

Hareketli hayatınızı kesmeyin

Hamilelikten önce aşırı hareketli bir işiniz veya profesyonel bir spor hayatınız varsa, kendinizi iyi hissettiğiniz sürece bunu devam ettirmemeniz için hiçbir neden yoktur. Fakat futbol, basketbol, voleybol, hokey gibi temas sporlarından uzak durunuz. Bebeğiniz büyüdükçe ve vücudunuzun ağırlık merkezi değiştikçe yaptığınız hareket ve sporları değiştirebilirsiniz.

Ara sıra kaçamak yapın

Uzmanlar hamile kadınların kendilerini favori yiyeceklerinden uzak tutmalarının psikolojik olarak onları daha zor bir duruma getirebileceğini belirtmektedir..

Kilonuzla ilgili doktorunuzla görüşün

Doktorunuz veya ebenizle düzenli ziyaretler sırasında kilonuzla ilgili görüşün. Başlangıçtan itibaren aldığınız kiloları düzenli olarak takip edin. Kilo alım eğrisinde nerede olduğunuzu görmek için İnternette bulunan hamilelikte alınan kiloyu tahmin etmenize yardımcı olan ölçekleri kullanabilirsiniz.

10. Hamilelikten sonra emzirmek

Hamilelikten sonra kilo vermek için emzirmek iyi bir yöntemdir ve fazla kiloları atmanıza yardımcı olur. Hamilelik günde 500 kalori yakmanızı sağlar.