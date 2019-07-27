‘Hamilelik Okulu’nda bir dönem daha geride kaldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Denizli İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen anne adaylarına hamilelik, doğum ve doğum sonrası ile ilgili bilgilerin verileceği ’Hamilelik Okulu’ 15. dönem mezunlarını verdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından 3 yıl önce ‘Bilinçli anneler, sağlıklı nesiller’ sloganıyla başlatılan ve Denizli İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile sürdürülen Hamilelik Okulu’nda 15. Dönem sona erdi.

Kent Konseyi’nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci ve kursiyerler katıldı. Hamilelik Okulu’nun 15. dönemini tamamlayan kursiyerlerin sertifikalarını Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci verdi. Törende konuşan Değirmenci, “15 dönemdir ‘Hamilelik Okulu’muz devam ediyor. Amacımız anne adaylarının eğitimlerden yararlanarak bilgilenmesini sağlamak. Anne adaylarının yanı sıra baba adaylarının da eğitimlere katılmasını istiyoruz. Nihayetinde anne ve babalar çocuklarını birlikte büyütecekler. Bizler gelecek için çalışmaktayız. Hamilelik Okulu önemsediğimiz bir proje. Bu toplumun geleceği yeni nesiller olacak. Bilinçli anneler, sağlıklı nesiller sloganı ile başlattığımız Hamilelik Okulu hep devam etsin. Vatanını, milletini, bayrağını seven nesiller yetişsin. Eğitimlerimize katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum.” açıklamalarında bulundu.