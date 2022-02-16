Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde yaklaşık 145 milyon doz aşı uygulandı. Aşı olan gebeler ise kendileri aşı olmaları durumunda bebeklerinin de hastalığa karşı korunmuş olup olmadığını araştırıyor.

Hamilelerin olduğu korona aşısı yeni doğan bebekleri korur mu?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yaprak Üstün,Kovid-19'un Omicron varyantının hamileler üzerindeki etkilerine ilişkin bilgileri paylaştı.

Omicron belirtilerinin hamilelerde diğer kişilere benzer şekilde seyrettiğini aktaran Üstün, "Öksürük, ateş, kas ağrısı ön planda ancak hamilelerde ishal ve bulantı-kusma ile giden bir grup da var. Halsizlik de ön plana çıkan belirtilerden" ifadesini kullandı.

Üstün, Kovid-19 geçiren hamilelerin hastaneye, yoğun bakıma yatış ve ölüm açısından toplumdaki diğer bireylere göre daha fazla risk altında olduğuna dikkati çekti.

Prof. Dr. Üstün, "Gebeleri, kronik hastalığı olanlar ve yaşlılarımız gibi hassas grup içerisinde değerlendiriyoruz. Bu nedenle gebelerin önlemlere uymada çok daha dikkatli olması gerekiyor. Omicron varyantı çok hızlı bulaşıyor, buna bağlı olarak da gebelerin önlemleri bir miktar daha artırması gerekiyor." diye konuştu.

Üstün, "Eğer anne özellikle gebeliğinin son 3 ayında hatırlatma dozunu yaptırdıysa, aşıları tamsa antikorlar anneden bebeğe geçerek bebeği de korumaya devam ediyor. Dolayısıyla anne sütünün, emzirmenin yanı sıra annenin gebelikte son üç ayda yaptırdığı hatırlatma dozunun bebeği koruyucu etkisi çok fazla. Anneler Kovid-19 pozitifse ellerini yıkayıp, maskelerini takarak bebeklerini emzirmeye devam etmeli. Anneden bebeğe geçecek antikorlar, bebeği hayata başlangıcında Kovid-19'a karşı da koruyacak" diye konuştu.