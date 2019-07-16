Hamileler uzun yolculuklara çıkabilir mi?

Hamilelik her kadın için özel bir dönemdir. Anneler atıkları her adıma iki kez dikkat eder. Bebeklerini korumak için ellerinden geleni yapan annelerin gebelik sürecini yine de fazlasıyla abartmaması gerekiyor. Çünkü aşırı evhamda anne ve bebeği olumsuz etkileyebilir. Anne adayı vücudunu zorlamadan gebe olmayan bir kadınla aynı koşullarda çalışabilir, spor yapabilir ya da seyahate çıkabilir. Peki, hamileler seyahate çıkarken nelere dikkat etmeli?

Seyahate çıkabilirsiniz!

Düşük riski olmayan bir hamile uzun seyahatlere çıkabilir. Ancak ilk haftalar düşük riski her zaman fazla olduğu için uzmanlar seyahatlerin 14 ila 28. haftalar arasında yapılmasını öneriyor. Hamilelikte 1. ve 3. trimesterler her zaman zorlu geçer. Bu nedenle anne adayı seyahat için 2. trimesteri tercih etmelidir.

Kaçıncı haftaya kadar seyahat yapılabilir?

Uzmanlar annelerin 36. haftadan sonra kesinlikle seyahat etmemesi gerektiğini belirtiyor.

Çoğul gebeliklerde durum farklı mı?

Çoğul gebeliklerde düşük ve erken doğum ihtimali her zaman daha fazladır. Bu nedenle uzmanlar, çoğul gebelik yaşayan kadınların uzun yolculuklardan mümkün olduğunca kaçınmaları gerektiğini belirtiyor.

Seyahate çıkmadan önce hamileler neler yapmalıdır?

Seyahat öncesinde hamile bir kadın mutlaka doktoruna kontrol olmalıdır.

Yolculuğa çıkmadan önce yanınıza mutlaka doktorunuzun kullanmanızı tavsiye ettiği ilaçları, kremleri almayı unutmayın.

Şayet otobüs ve araba yolculuğu yapıyorsanız mutlaka yanınıza yastık alın. Bu yastıklarla kalçanızı, sırtınızı ve gerekirse başınızı destekleyin.

Yolculuk sırasında fazlaca aç ve susuz kalmamaya özen göstermelisiniz.

Gebelik sırasında anne adaylarının ayaklarının şişmesi normal bir durumdur. Uzun seyahatlerde ayaklarınızın sizi zorlamasını istemiyorsanız; molalarda bolca yürüyüş yapmaya çalışın.

Sebahat sırasında mide bulantısı ve kusma sorunuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu nedenle yanınızda bir poşet bulundurmayı ihmal etmeyin. Ayrıca bulantıyı bastırmak için tuzlu atıştırmalıklar ve mentollü şekerler de çantanızda mutlaka bulunmalı.