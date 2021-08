Hamileler koronavirüs aşısı yaptırırsa bebekte olumsuz bir etkiye yol açar mı?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını başladığında "hamilelerin hastalığı hafif geçirdiği" bilgisinin hakim olduğunu ancak gelinen noktada durumun değiştiğini belirtti.

Farklı varyantların ortaya çıkmasıyla hastalığın hamilelerde ağır seyretmeye başladığına dikkati çeken Buyru, "Özellikle üçüncü dalgada hayatını kaybeden hamileler oldu, önemli bir kısmı ise günlerce yoğun bakımda tedavi olmak zorunda kaldı. Vakaların tekrar tırmanışa geçtiği bugünlerde, özellikle aşı yaptırmamış hamilelerde hastalık artmaya başladı." ifadelerini kullandı.

"Gebelik esnasında geçirilen koronavirüs bebeği de olumsuz etkiliyor"

Prof. Dr. Buyru, yakın zamanda 18 ülkede 2 bin 134 hamilede yapılan ve The Journal of the American Medical Association dergisinde yayınlanan araştırmanın çarpıcı sonuçlar ortaya koyduğuna işaret ederek, şu bilgileri aktardı:

"Araştırma ile koronavirüsün hamilelerde ağır seyrettiği ortaya konuldu. 1434 korona olmayan hamile ile 700 korona pozitif gebe karşılaştırıldı. İki grup kıyaslandığında gebelik esnasında korona geçiren anne adaylarında ölüm, hastaneye yatış, erken doğum, gebelik esnasında tansiyon yüksekliği oranlarının çok daha fazla olduğu ortaya koyuldu. Gebelik esnasında geçirilen koronavirüs bebeği de olumsuz etkiliyor. Bu araştırmaya göre, bebeklerin yüzde 12,1'ine hastalığın bulaştığı belirlendi."

Hastalık nedeniyle erken doğum yaptırmak zorunda kaldıkları anne adaylarının olduğunu ya da hastalığın erken doğumu tetikleyebildiğini belirten Buyru, bütün bunların bebeğin yoğun bakım ünitesine yatış oranını ya da yenidoğan ölüm oranlarının artışına neden olabildiğini, ayrıca anne karnında bebek ölümlerine de rastlanabildiğini vurguladı.

Anne adaylarına "Hurafelere değil, bilime inanın" çağrısı

Prof. Dr. Faruk Buyru, hamilelerin aşı yaptırmasının ve tüm koruma önlemlerine uymasının hayati olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kalabalık yerlerde bulunmama, maske takma ve en önemlisi de elimizde bulunan en güçlü silah olan aşıyı yaptırmak en önemli koruyucu önlemler. Bugüne kadar yapılan çalışmaların tümünde gerek gebelerde gerek sağlıklı diğer insanlarda aşının ölümcül ve ciddi bir yan etkisinin olmadığı, tam tersine ufak tefek ateş, kol ağrısı gibi yan etkilere rastlandığı ortaya kondu. Ayrıca, gebelik esnasında yapılan aşının bebeğe herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığı, düşük ve erken doğum oranını artırmadığı ve bebekte herhangi bir anomaliye yol açmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz."

Anne adaylarına, "Hurafelere değil, bilime inanın." çağrısında bulunan Buyru, "Koruyucu hekimlik her zaman tedavi edici hekimlikten önde gelir ama hurafeler bir takım insanların kafasını karıştırıp aşı gibi çok önemli bir olanaktan yararlanmasını önleyebiliyor. İnsanların bunlara kulak asmaması ve en başta kendilerini daha sonra da toplumu düşünüp korunmak için bu aşıları yaptırmaları daha doğru olur." değerlendirmesini yaptı.