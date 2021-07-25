Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, hamileyseniz, emziriyorsanız veya bebeğiniz varsa koronavirüs aşıları hakkında bilmeniz gerekenleri sizler için anlattı. İşte merak edilen haberin devamı…

Hamileler için koronavirüs aşısı yaptırmak riskli mi?

Koronavirüs aşılarına ilişkin kanıtlar, dünya çapındaki düzenleyici kurumlar tarafından sürekli olarak gözden geçirilmektedir. Hali hazırda aşılamaya başlamış olan ve hamileyken ikinci bir doz önerilen herkes, ilk dozdan sonra ciddi bir yan etkisi olmadıkça, aynı aşıyla ikinci bir doz almalıdır. Gebe kadınlarda ve yeni bebeklerinde COVID-19 hastalığından kaynaklanan genel risk düşük olsa da, daha sonraki gebeliklerde bazı kadınlar ciddi şekilde rahatsız olabilir ve hastanede tedavi görmeleri gerekebilir. Tüm ilaçlar gibi, aşılar da yaygın yan etkilere neden olabilir. Özellikle bebeğiniz olduysa veya bakmanız gereken başka çocuklarınız varsa, aşı olduktan sonra verilen tam tavsiyelere tam olarak uyum sağlanmalıdır. Hiçbir aşı %100 etkili değildir, bu nedenle mevcut ulusal yönergeleri takip etmeye devam etmek önemlidir.

Ayrıca Biontech aşısıyla ilgili Alman virolog Friedenmann Weber tarafından hazırlanan bir raporda Weber, “Aşı 16 yaş ve üstündekiler için uygundur. Üç hafta içinde iki doz halinde verilir. Üretici Pfizer/BioNTech'e göre ikinci dozdan ancak yedi gün sonra koruma sağlayabilir. Aşağıdaki insan grupları aşı olmamalılar; Şiddetli alerjisi olanlar, hamileler, emzirenler, önümüzdeki iki ay içinde çocuk sahibi olmak isteyenler” diyerek prospektüste yazılanları özetledi.