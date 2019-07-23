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Hamile kediyi Pitbul’un ağzına böyle attı

Adana’da bir kişi, kuyruğundan tuttuğu "Çıtır" isimli hamile kediyi arkadaşının tuttuğu Pitbul’un ağzına atarak telef olmasına neden olurken, bu anlar saniye saniye görüntülendi.

23 Temmuz 2019 Salı 12:59
Hamile kediyi Pitbul’un ağzına böyle attı

Adana’da bir kişi, kuyruğundan tuttuğu "Çıtır" isimli hamile kediyi arkadaşının tuttuğu Pitbul’un ağzına atarak telef olmasına neden olurken, bu anlar saniye saniye görüntülendi. Şahıslardan şikayetçi olan kedinin sahibi, olayı anlatırken gözyaşlarına boğuldu.


Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 3 arkadaş yanlarına Pitbul cinsi köpeklerini alarak mahalledeki Defne Caddesinde gezmeye başladı. Bu arada köpek caddedeki market sahibi Zehra Kuşçu’nun 3 yıldır baktığı "Çıtır" isimli hamile kediyi görünce kovaladı. Şahıslardan biri korkup minibüsün altına giren kediyi tutup çıkarmak istedi. Bu arada kedinin kardeşi "Pıtır" isimli diğer kedi onlara karşı koymaya çalıştı ancak o da Pitbul saldırınca kaçtı. Bu arada bir şahıs, kedinin kuyruğundan tutup köpeğin önüne attı. Kediyi havada kapan köpek onu saniyeler içinde parçaladı. Hamile kedi, köpek gittikten sonra kalkıp gitmeye çalıştı ancak olduğu yere düşerek telef oldu. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kedinin öldüğünü gören vatandaşlar ise onu alıp kutuya koyarak sahibi Kuşçu’ya götürdü. Kedisinin öldüğünü gören Kuşçu, gözyaşları içinde polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik kamera kayıtlarına alarak zanlıları bulmak için çalışma başlattı.


Kuçşu, 3 yıldır kediyi beslediklerini mahallede bulunan erkeklerin her gün köpeklerine zevkine kedi öldürttüğünü söyleyerek, "Benim kedim marketten çıkmazdı. Ben ona gözüm gibi bakardım. Onun yavruları olacaktı hamile kediyi tutup köpeğin önüne atmışlar. Böyle bir şey olmaz ben bunlardan şikayetçiyim, ceza alsınlar" dedi.


Kedisinin yanına giden Kuşçu burada da gözyaşlarını tutamadı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 12:59
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