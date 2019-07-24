Hamile kediyi Pitbull'a parçalatmışlardı... Yakalandılar! Adana'da market sahibi Zehra Kuşçu'nun beslediği hamile kedi Çıtır'ı gezdirdikleri pitbull cinsi köpeğin önüne atarak parçalatan 3 çocuk polis ekiplerince yakalandı.

Olay, dün sabah saatlerinde, merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi Defne Caddesi'nde meydana geldi. Market işleten Zehra Kuşçu'nun 2,5 yıldır beslediği hamile olan 'Çıtır' adlı kedi, iş yerine yakın bir yerde dolaşırken, karşıdan gelen 3 çocuğun tasmayla gezdirdiği pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Park halindeki otomobilin altına saklanan kedi, 3 çocuk tarafından yakalanıp köpeğin önüne atıldı. Kedi, köpeğin saldırısıyla kanlar içinde kalırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Zehra Kuşçu, marketten çıktığında Çıtır'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay, iş yerinin güvenlik kameralarına kaydedildi. Üçü de 13 yaşında çocuklar çıktı Kuşçu'nun şikayeti üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. İncelemenin ardından şüphelilerin H.P (13), M.Ü.Y. (13), A.Y. (13) olduğu tespit edildi. Adresleri belirlenen H.P., M.Ü.Y., A.Y. polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne getirilen, üç çocuğun yarın sabah adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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