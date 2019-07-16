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Hamile karısına kurşun yağdıran şahıs adliyeye sevk edildi

Kayseri’de aylardır haber alamadığı hamile eşini başka bir erkekle görünce kurşun yağdıran şahıs, adliyeye sevk edildi.

16 Temmuz 2019 Salı 15:52
Hamile karısına kurşun yağdıran şahıs adliyeye sevk edildi

Kayseri’de aylardır haber alamadığı hamile eşini başka bir erkekle görünce kurşun yağdıran şahıs, adliyeye sevk edildi. Eşinin yanındaki kişiyi öldüren, eşini de ağır yaralayan şahıs, "Pişmanım" dedi.


Edinilen bilgiye göre olay, dün Osman Kavuncu Mahallesi Ersu Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Bursa’da yaşayan B.D. (39), aylardır haber alamadığı hamile eşi G.D.’nin (29) Kayseri’de olduğunu öğrendi. G.D.’yi takip eden B.D., eşini Afgan uyruklu Mohammet Fakiri’yi (25) yol üzerinde beraber yürürken gördü. B.D. üzerinde taşıdığı tabanca ile G.D. ve Muhammed Fakiri’ye kurşun yağdırdı. Olayın ardından çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine çok sayıda 112 ve polis ekibi sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralıları ambulansla Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralılardan Muhammet Fakiri, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, vücuduna 6 kurşun isabet ettiği öğrenilen G.D.’nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, otomobil ile olay yerinden kaçan B.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı.



"Pişmanım"


B.D.; emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Burada; kendisini takip eden basın mensuplarına "pişmanım" dedi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 15:52
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