Hamile kadınların ne zaman aşı yaptırması gerekir?

Prof. Dr. Timur Gürgan, ülkemizde bir ayda 100 bin hamile olduğunu, bu kadınların bir kısmının ise koronavirüs testinin pozitif olduğunu veya geçirdiğini söyledi. Annenin testi pozitif olsa bile çok farklı durumlar olmadığı sürece virüsün bebeğe bulaşmadığının altını çizen Gürgan, “Eğer hastalık çocukta sorun yaratmıyorsa o zaman önce risk grubu gebelere aşı yapılmalı. Risk grubu gebelerden kastımız; yaşları ileri, diyabeti ya da tansiyonu olan veya obez olan kişiler. Aşı onları çok daha koruyacaktır. Bildiğiniz gibi çocuğun rahimde gelişmesiyle ilgili olan durum ilk 3 aydır. Bu süreçte bazen iğne yaptığınız zaman ateş yükselmeleri oluyor. Yüksek ateş bazen rahim içindeki çocuğun beyin sistemini sıkıntıya sokabilir. Bu her aşı için geçerlidir, ateşle ilgilidir. O zaman diyoruz ki; ilk 3 ayda bu riski ortadan kaldırmak için gebelikte aşı yaptırmayalım. 3 aydan sonra yaptırın. Ama yine altını çizerek söylüyorum, aşı çok önemlidir. Aşılamada gebelere öncelik olmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Tüp bebek tedavisi görenler için aşı zamanı

Prof. Dr. Gürgan, tüp bebek yoluyla çocuk sahibi olmak isteyen kadınların aşılanma süreciyle ilgili de, “Planlı bir şekilde istenilen ayda gebe kalmasını sağlayabiliyorsanız o zaman biz ne yapıyoruz? Gebe kalabilirsiniz ama belirli oranlarda olan iki aşamalı aşımız var. O zaman biz size aşıyla bu koruyuculuğu sağlayalım. Antikorunuz yükseliyor mu bunları da bilelim. Tüp bebeğe başlamadan önce aşı yaptırılmalı. İki doz arası 28 gün. Bir ayınızı ayırın tedavi olun sonra da size 10 gün içinde tüp bebeğe başlarız.” dedi.