Hamile kadının aracına saldıran maganda kardeşler için istenen ceza belli oldu
İstanbul Pendik'te 7 aylık hamile bir kadının içinde olduğu araca saldıran baklavacı kardeşler Hasan ve Hüseyin sel tutuklandı. Saldırganlar hakkında 20'şer yıl hapis istemiyle iddianame düzenlendi.09 Temmuz 2019 Salı 21:03
Pendik'te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı iddiasıyla tutuklanan Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", "mala zarar verme" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 20'şer yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
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