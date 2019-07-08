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Hamile kadına ve eşine dehşeti yaşatan şüpheliler tutuklandı

Pendik’te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldıran Hasan Sel ve Hüseyin Sel tutuklanarak cezaevine gönderildi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 19:40
Hamile kadına ve eşine dehşeti yaşatan şüpheliler tutuklandı

Pendik’te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldıran Hasan Sel ve Hüseyin Sel tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Pendik D-100 Karayolu üzerinde 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu aracın önünü yol vermedikleri gerekçesiyle keserek dikiz aynasını kıran ve aracı teklemeyen Hasan Sel ve Hüseyin Sel’in emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirilmişti. Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler, "Kamu ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", "Mala zarar verme" ve "Cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheli Hasan Sel mahkeme sorgusunda, olaydan dolayı pişman olduğunu, karşı tarafın tüm zararını karşılamaya hazır olduğunu söylerken, Hüseyin Sel de yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu belirtti. Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, sorguları tamamlanan şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel’in tutuklanmasına karar verdi.



"Araçta bulunan kişilerin hürriyetini sınırladı"


Mahkeme tutuklama kararında, şüphelilerin ifadelerinin aksine Hüseyin Sel’in kullandığı araçla şikayetçilerin aracının önüne geçerek durduğu ve şikayetçileri kendilerine çarpmaya zorladıkları, Hasan Sel’in aracın sol aynasına tekme atıp eliyle vurarak kırdığı, aracın ön kısmında zıplayarak ön kaputa zarar verdikleri, araçta bulunan kişilerin hürriyetini sınırladıklarını belirtti.



Olayın geçmişi


Pendik D-100 Karayolu’nda 6 Temmuz 2019 tarihinde Seydi Oğlu Baklava’nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel, kendilerine yol vermedikleri gerekçesiyle bir aracın önünü kesti. Araçtan inen iki şahıs, hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu aracın yanına gelerek, önce aracın dikiz aynasını kırdı. Araca tekmelerle saldıran şahıs, daha sonra aracın üzerine çıkarak kaputu tekmeledi, camlarını kırmaya çalıştı. Olay anı ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.


Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hüseyin Sel ve Hasan Sel hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Hasan ve Hüseyin Sel emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirilmişti.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 19:40
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