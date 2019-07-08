Hamile kadına saldıran magandalar tutuklandı

İstanbul'un Pendik ilçesinde hamile kadının aracına saldıran Hasan ve Hüseyin Sel kardeşler tutuklandı.
08 Temmuz 2019 Pazartesi 18:45
İstanbul Pendik'te hamile kadının aracına saldıran Hasan ve Hüseyin Sel kardeşler tutuklandı.
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