Hamile kadına saldıran magandalar tutuklandı İstanbul'un Pendik ilçesinde hamile kadının aracına saldıran Hasan ve Hüseyin Sel kardeşler tutuklandı.

İstanbul Pendik'te hamile kadının aracına saldıran Hasan ve Hüseyin Sel kardeşler tutuklandı. Ayrıntılar gelecek...

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