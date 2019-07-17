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Hamile kadına kapkaça 13 yıl hapis cezası

Antalya’da hamile kadının kolyesini kapkaç yoluyla çalan sanığa 13 yıl hapis cezası verildi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:39
Hamile kadına kapkaça 13 yıl hapis cezası

Antalya’da hamile kadının kolyesini kapkaç yoluyla çalan sanığa 13 yıl hapis cezası verildi.


Olay, 2017 yılının eylül ayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde personel olarak görev yapan evli 33 yaşındaki E.D., mesai bitiminin ardından Yeşilyurt Mahallesi’ndeki evine gitmek üzere otobüse bindi. 7 haftalık hamile olduğu öğrenilen E.D., otobüsten inip ara sokaklardan evine doğru yürümeye başladı. Otobüs içinden itibaren kendisini takip ederek arkasından gelen bir kişi, zorla yere yatırıp iddiaya göre darp ederek E.D.’nin boynundaki altın kolyesini gasp etti. Olay sonrası E.D. polisi arayarak yardım istedi.


Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık otobüsteki ve bölgedeki işyerlerinin 50 güvenlik kamerasında inceleme yaptı. Ekipler güvenlik kameraları görüntülerinden E. D.’nin takip edildiğini belirledi. Şüphelinin kadın ile aynı durakta otobüse binip aynı durakta indiğini tespit eden polis, yaptıkları araştırma sonunda zanlının 35 suçtan kaydı bulunan Ender A. (23) olduğunu belirledi.


Polis ikamet adresi bulunmayan, park ve otobüs duraklarında yattığını belirlediği Ender A.’yı yakalamak için özel bir ekip kurdu. İki hafta Ender A.’nın akrabalarının evlerini, kentteki parkları ve otobüs duraklarını gözetleyen polis, zanlıyı Konyaaltı içesi Doyran Mahallesi’ndeki babasının evine girdiğinde gözaltına aldı.


Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul eden zanlının, altın kolyeyi bir kuyumcuya 270 lira karşılığında sattığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı ise tutuklandı.



"İsteseydi kolyeyi verirdim"


Öte yandan hamile olan E.D.’nin kasıklarına aldığı darbeler sonucu yaralandığı ve olaydan birkaç gün önce gittiği kontrollerinde bebeğinin nefes almadığını fark etti. Bebeğini kaybettiğini öğrenen E.D. büyük üzüntü yaşadı.E.D.,"Zanlı isteseydi kolyemi verirdim. Keşke bana vurmasaydı. Bebeğimi kaybetmeseydim. Zaten panik atağım vardı, artık sokağa çıkmakta zorlanmaya başladım. Vardiyamı değiştirmek için başvuru yapacağım" dedi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, zanlının kadından önce otobüse bindiği ve bir süre hamile kadınla aynı zaman diliminde yolculuk yaptığı görüldü.



13 yıl hapis cezası


Tutuklanan Ender A. hakkında, "Gebe kadına karşı gece vakti yağma ve yaralama" suçlamasıyla Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.


Sanık EnderA., yağma suçlamasını kabul etti. Mağdur kadının hamile olduğunu bilmediğini ifade eden Ender A., çaldığı kolyeyi ise 270 liraya sattığını yineledi. Mahkeme heyeti sanığa 15 yıl hapis cezası verdi.


Sanık avukatının itirazı üzerine Yargıtay, iyi hal indirimi uygulanmamış olması ve hamileliğin suça bağlı olarak sonlanmadığı yönündeki adli tıp raporunu göz önünde bulundurarak kararı bozdu.Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılanan sanık, bugün yapılan duruşmada 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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