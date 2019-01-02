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Hamile kadın ambulansa traktörle taşındı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ambulans dereyi geçemeyince hamile kadın, ambulansa traktörle ulaştırıldı

02 Ocak 2019 Çarşamba 11:11
Hamile kadın ambulansa traktörle taşındı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ambulans dereden geçemeyince hamile kadın, ambulansa traktörle taşındı.

Alınan bilgiye göre, Karacadağ bölgesindeki Sedef Mahallesi’nde 43 yaşındaki Samiha Aytar’ın doğum sancısı tutması üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi.

Mahalle yakınlarına giden 112 Acil Sağlık ekipleri, yoğun yağış sonrası taşan dere sularının yolu kapatması üzerine hastaya ulaşamadı.

Mahalle sakinleri Aytar’ı dereden traktörle yolun karşısına geçirerek bekleyen ambulansa taşıdı. Sağlık ekibi hastayı Siverek Devlet Hastanesine götürdü.

Hastanede doğum yapan Aytar’ın kız çocuğu dünyaya getirdiği öğrenildi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 11:11
  1. Ambulans
  2. doğum
  3. Siverek
  4. Şanlıurfa

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