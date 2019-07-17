Hamile eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı Kayseri'de, Hamile eşini tabancayla yaralayıp, yanındaki Afganistan uyruklu arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 6 aylık hamile eşini yaralayıp, yanındaki Afganistan uyruklu arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı.

Merkez Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi'nde otomobiliyle seyir halindeyken gördüğü 6 aylık hamile eşi G.D'yi tabancayla yaralayan, yanındaki Afganistan uyruklu M.F'yi öldüren B.D, adliyedeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

B.D'nin önceki gün tabancayla ateş ederek yaraladığı hamile eşi G.D. ile Afganistan uyruklu M.F. hastaneye kaldırılmış, M.F, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Şüpheli B.D, olayda kullandığı tabancayla polise teslim olmuştu.

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