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Hamile eşini yaralayan sanık iddiaları reddetti

Gaziantep'te hamile eşini av tüfeğiyle yaraladıktan sonra bacağının kesilmesine neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Ali Aşık'ın yargılandığı davada savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu- Cumhuriyet savcısı, sanık hakkında "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs", "zorla hürriyetten alıkoyma", "olası kasıtla yaralama" ve iki kez de "silahla tehdit" suçlarından 23 yıldan 46 yıla kadar hapis cezası istedi

15 Ocak 2019 Salı 15:20
Hamile eşini yaralayan sanık iddiaları reddetti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hamile eşini av tüfeğiyle yaraladıktan sonra bacağının kesilmesine neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Ali Aşık'ın yargılanmasına devam edildi.

Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Ali Aşık ile avukatı, mağdur Çağlar Aşık ile ailesi ve avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin sunduğu mütalaasında, sanık Mehmet Ali Aşık'ın eşi Çağlar Aşık'a nedensiz kıskançlık duyduğu ve şiddet uyguladığını, olay günü de yine sanığın eşini dövdüğünü, odaya kapatarak bıçakladığını, bu sırada mağdurun yardım istemesi üzerine ağzını bezle bağladığını belirtti.

- "Seni yavaş yavaş acı çektirerek öldüreceğim"

Sanığın tüfekle Çağlar Aşık'ı yakın mesafeden bacağından vurarak, "hemen ölmeyeceksin, seni yavaş yavaş acı çektirerek öldüreceğim" dediğini ifade eden savcı, ağır şekilde yaralanan ve hastaneye kaldırılan Çağlar Aşık'ın bacağının kesildiğini ve bebeğinin ağır travma sonucu alındığını kaydetti.

Cumhuriyet savcı, tüm deliller kapsamında sanığın "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs", "zorla hürriyetten alıkoyma", "olası kasıtla yaralama" ve iki kez de "silahla tehdit" suçlarından 23 yıldan 46 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Bu sırada Çağlar Aşık ile babası Kemal Sönmez'in ağladığı görüldü.

Sanık Mehmet Ali Aşık, suçlamaları kabul etmeyerek, "Başka bir diyeceğim yoktur." dedi.

Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 15:20
  1. Çağlar Aşık
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