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Hamile eşini öldüren koca yeniden hakim karşısında

Adana'da 4,5 aylık hamile eşini tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan sanığın, Yargıtayın cezayı az bularak kararı bozmasının ardından yeniden yargılanmasına başlandı

15 Ocak 2019 Salı 15:52
Hamile eşini öldüren koca yeniden hakim karşısında

ADANA (AA) - Adana'da 4,5 aylık hamile eşini tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan sanık, Yargıtayın cezayı az bularak kararı bozmasının ardından yeniden hakim karşısına çıktı.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Çiftçi, öldürülen Burcu Çiftçi’nin yakınları ile tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin bozma kararını okuyup taraflara söz hakkı verdi.

Sanık Çiftçi savunmasında, Yargıtay bozma kararını mahkemenin takdirine bıraktığını söyledi.

Öldürülen kadının yakınları ise olayda tahrik olmadığını iddia edip sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Savcı mütalaasında, sanığın geçimsizlik nedeniyle 19 Aralık 2012’de eşi Burcu’ya karşı boşanma davası açtığı, ailelerin araya girmesi üzerine 19 Eylül 2013’de davasından vazgeçtiğini belirtti.

Olay günü sanığın eşine kendisini neden aldattığını sorduğu ifade eden savcı,Mehmet Çiftçi'nin o anki öfke ile eşini 9 yerinden tabancayla vurarak öldürdüğünü kaydetti.

Savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını, öldürdüğü eşinin olay anında söylediği sözlerin haksız tahrik sayılarak verilecek cezada indirimi uygulanmasını istedi.

Mütalaaya karşı söz alan öldürülen kadının babası Teber Özbek, kızının eşini aldattığını düşünmediğini belirterek, "Sanık kıskançlıktan bu olayı gerçekleştirmiştir. Issız yere götürüp kızımı öldürmüştür." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Tatlı imalatçısı Mehmet Çiftçi (30) kaçarak evlendiği eşi Burcu Çiftçi’yi (20) 11 Eylül 2014’de tabancayla öldürmüştü. Yargılama sonucunda Çiftçi, önce ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmiş, cezası haksız tahrik indirimiyle 22 yıla, duruşmadaki iyi hali nedeniyle de 18 yıl 4 ay hapse indirilmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 15:52
  1. Adana
  2. dava
  3. Hamile eş
  4. Mehmet Çiftçi
  5. YARGITAY

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