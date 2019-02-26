Hamidiye'den depozitosuz ürünlerine yüzde 10 indirim

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Hamidiye AŞ, yeni kampanyası kapsamında pet şişe ve bardak su gibi depozitosuz ürünlerine yüzde 10 indirim yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, su fiyatlarına 1,5 yıldır zam yapmayan Hamidiye Su, "Enflasyonla mücadelede yüreklere su serpen marka" sloganıyla yeni bir indirim kampanyası başlattı.

En çok tüketilen damacana sularını 9 liradan satan Hamidiye Su, pet şişe ve bardak su gibi depozitosuz ürünlerinde yüzde 10 indirim uygulamaya başladı.

Hamidiye AŞ Genel Müdürü Halim Tosun, kampanyaya ilişkin şunları kaydetti:

"Halkımıza en iyi suyu yıllardır en uygun fiyata ulaştırıyoruz. 1,5 yıldır damacana su fiyatımız 9 lira. Şu an su piyasasındaki ulusal markalar arasından fiyatı en uygun olan Hamidiye Su'dur. Vatandaşlarımızın buna hakkı var. Ben buradan diğer su üreticilerini de fiyatlarını makul seviyelere çekmeye davet ediyorum. Biz yapabiliyorsak diğer su markaları da damacana suyu 9 liraya vatandaşımıza ulaştırabilir."