0553 313 94 23

Hamidiye'den depozitosuz ürünlerine yüzde 10 indirim

26 Şubat 2019 Salı 10:06
Hamidiye'den depozitosuz ürünlerine yüzde 10 indirim

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Hamidiye AŞ, yeni kampanyası kapsamında pet şişe ve bardak su gibi depozitosuz ürünlerine yüzde 10 indirim yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, su fiyatlarına 1,5 yıldır zam yapmayan Hamidiye Su, "Enflasyonla mücadelede yüreklere su serpen marka" sloganıyla yeni bir indirim kampanyası başlattı.

En çok tüketilen damacana sularını 9 liradan satan Hamidiye Su, pet şişe ve bardak su gibi depozitosuz ürünlerinde yüzde 10 indirim uygulamaya başladı.

Hamidiye AŞ Genel Müdürü Halim Tosun, kampanyaya ilişkin şunları kaydetti:

"Halkımıza en iyi suyu yıllardır en uygun fiyata ulaştırıyoruz. 1,5 yıldır damacana su fiyatımız 9 lira. Şu an su piyasasındaki ulusal markalar arasından fiyatı en uygun olan Hamidiye Su'dur. Vatandaşlarımızın buna hakkı var. Ben buradan diğer su üreticilerini de fiyatlarını makul seviyelere çekmeye davet ediyorum. Biz yapabiliyorsak diğer su markaları da damacana suyu 9 liraya vatandaşımıza ulaştırabilir."


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 10:06
  1. damacana
  2. Hamidiye Su
  3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TCMB'den döviz depo ihalesi
    1. TCMB'den döviz depo ihalesi
    2. Kayseri SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı..
    3. Diriliş Ertuğrul hayranlarını şoke..
    4. Çakır’dan sosyal medya eleştirisi
    5. Hollanda, Kim Jong-Un’a gönderilecek..
    6. Talip Geylan: "Hocalı’yı unutmadık,..
    7. Rashad Muhammed’in kız arkadaşının..
    8. Potada Türkiye Kupası Şanlıurfa'da..
    9. SBÜ Tıp Fakültesinden asistanlarına..
    10. Adana’da tefeci ve yasa dışı bahis..
    11. Soylu duyurdu: Türkiye sorumlusu..
    12. Av. Gökalp: “Kadın cinayetlerinde..
    13. Turnalar, Seyfe Gölünde kuyruğa girdi
    14. Bursa’da okur-yazar buluşmaları devam..
    15. Kırklareli'nde kar etkisini kaybetti
    16. En iyi ‘tarım’ fotoğrafları
    17. Kepez’de gençlere ve kadınlara spor..
    18. Sepaş Enerji’den işletmelere büyük..
    19. İngilizler kararını verdi! 'Ülke..
    20. Gelenek bozulmadı
    21. Sivas’ın 5 bin yıllık tarih cetvelini..
    22. KAYMOS’a ilk ziyaret ASKON’dan
    23. Seyfe Gölü misafirlerini erken..
    24. Hocalı Katliamı 27’inci yılında..
    25. Köprü ve otoyol gelirleri
    26. MİT'e ihbar yağdı! 6 bin operasyon..
    27. Süleyman Soylu: "İstanbul’da..
    28. Kamyonet ağaca çarptı: 2 yaralı
    29. ABD Senatosunda Cemal Kaşıkçı hamlesi
    30. Tanzim satış bakliyat fiyatları |..
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Gündemi sarsan sözler: Darbe hazırlığı yapılıyor
    Gündemi sarsan sözler: Darbe hazırlığı yapılıyor
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti