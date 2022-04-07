Hamdi Ulukaya kimdir? Hamdi Ulukaya nereli ne iş yapıyor serveti ne kadar?

Hamdi Ulukaya Türiye'nin en zenginleri listesinin 3. sırasında yer almasıyla birliteHamdi Ulukaya'nın kim olduğu, hayatı, özgeçmişi ve serveti merak konsu oldu. PekiHamdi Ulukaya kimdir, nereli , ne iş yapıyor?

Hamdi Ulukaya kimdir?

Hamdi Ulukaya, 26 Ekim 1972 tarihinde Erzincan'da dünyaya geldi. Lise mezuniyetinin ardından Ankara Üniversitesi'nde okumaya başlayan Ulukaya, burada Siyasi Bilimler Bölümü'nden mezun oldu. Ardından İngilizce eğitimi almak için New York, Long Island Adelphi Üniversitesi'ne kayıt yaptırdı.

1997 senesinde bulunduğu eyaletin kuzey tarafına taşındı ve New York Eyalet Üniversitesi'nin Albany Yerleşkesine nakil yaptırarak bazı işletme kurslarında eğitim aldı.

Eğitiminin ardından Amerika'da kalan Ulukaya, New York eyaletinin kuzeyinde bulunan bir çiftlikte işe girdi. Bir gün kendisini ziyarete gelen babası, oğlunun yaşadığı bölgedeki peynirlerin tadını beğenmedi ve Hamdi Ulukaya'ya memleketindeki peynirleri Amerika'da satmasını söyledi. İkna olan Hamdi Ulukaya, Türkiye'den peynir ithal etmeye başladı.

Hamdi Ulukaya serveti ne kadar?

Hamdi Ulukaya, Forbes Türkiye'nin 2022'de hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 2,4 milyar USD servetiyle 3. sırada yer almaktadır. Forbes’e göre serveti 2014 yılı itibarıyla 1,92 milyar dolardı.